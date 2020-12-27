AKEL'in önerisi siyasi eşitlik, dönüşümlü başkanlık ve olumlu oy odağında

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sunduğu, Kıbrıs sorununda bundan sonra atılması gereken adımlarla ilgili iki eksenli önerisinin siyasi eşitlik, dönüşümlü başkanlık ve olumlu oy odağında olduğu, doğal gaz meselesinin nasıl değerlendirilebileceğine dair yaklaşımının yer aldığı bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre AKEL’in önerisi iki bölgeli iki toplumlu federasyon üzerinden tarif edilen uzlaşılmış çerçeve üzerinde hareket ediyor ve 2014 Eroğlu-Anastasiadis Ortak Açıklamasına, BM Genel Sekreteri’nin Crans Montana’da sunduğu Guterres Çerçevesi’ne ve bugüne kadar sağlanan yakınlaşmalara atıf yapıyor. Siyasi eşitlik de ana eksen.

Önerinin “Bugüne kadar sağlanan; siyasi eşitliğin ve özellikle etkin katılım yaklaşımlarının geçerli olduğu” kaydediliyor ve bu şekilde “çapraz ve ağırlıklı oy ile dönüşümlü başkanlığa ve bakanlar kurulu tarafından alınacak kararlarda bir olumlu Kıbrıslı Türk oyu’na” göndermede bulunuluyor.

Önerinin “Stratejik karşılıklı anlayışa (gazeteye göre stratejik anlaşma veya ara anlaşma kast ediliyor) varılması hedefi ile Guterres Çerçevesi’ndeki havada kalan konularda köprü kurucu öneriler sunmaya (elbette ki AKEL tarafından) hazır olunduğu” belirtiliyor.

Doğal gaz konusunda ise “federal yetki olarak Deniz Bölgeleri için 2008-2012’de varılan yakınlaşmaların yeniden teyit edilmesi gereğine vurgu yapılan öneride, Kıbrıslı Türklerin katılımının “Stratejik karşılıklı anlayış’ sağlandıktan sonra görüşülebileceğine dikkat çekiliyor. “Teknik ve ekonomik açıdan avantajlı olması şartı” izahında bulunularak “doğal gaz boru hattının Türkiye’den geçmesinden”, bunun da Kıbrıs sorununda anlaşmaya varıldıktan sonra olabileceğinden söz edilen öneride,b u, Türkiye ile MEB sınırlandırması görüşmelerinden ayrı tutuluyor görünüyor.”