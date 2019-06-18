AKPA Başkanı Güney Kıbrıs'ta temaslarda bulunacak

Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) Başkanı George Tsereteli, Temsilciler Rum Meclisi Başkanı Demetris Syllouris’in resmi daveti üzerine Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunuyor.



Konuk yetkili, Güney Kıbrıs temasları çerçevesinde Rum Lider Nikos Anastasiades ve Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Demetris Syllouris ile de görüşecek.



Tsereteli, ayrıca, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Savunma Bakanı vekili ve Maliye Bakanı Harris Georgiades ve Mağusa Belediye Başkanı ve eski Temsilciler Meclisi Başkanı Alexis Galanos ile de görüşecek.



Bu arada, Rum Meclis Başkanı Syllouris AKPA Başkanı ve beraberindeki heyetin onuruna resmi bir akşam yemeği verecek.



Tsereteli, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Kıbrıs Kayıp Kişiler Komitesi’nin üyeleri ile de ayrı ayrı görüşecek; antropoloji enstitüsünü ve Derinya’daki ara bölgeyi ziyaret edecek.