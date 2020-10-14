Alman Bakan Güneyde vurguladı: "Müdahil tarafların doğrudan diyaloğu ile çözülebilir”

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas dün Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinde Rum dengi Nikos Hristodulidis ile görüştü. Maas görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “Doğu Akdeniz’deki ihtilaflı meseleler ancak müdahil tarafların doğrudan diyaloğu ile çözülebilir” ifadesini kullandı.

Alithia “Ankara ile Diyalogda Israr… Alman Dışişleri Bakanı’nın Kıbrıslı Dengi ile Görüşmesi Sonrasındaki Açıklaması” başlıklı haberinde Maas’ın “daha fazla meydan okuma olmadan istikşafi görüşmelerin yapılabilmesine olanak sağlayacak şartların ve atmosferin yaratılması artık Türkiye’nin meselesi” sözünü öne çıkardı.

Haberde müzakerelerin ancak yapıcı bir ortamda yapılması halinde başarılı sonuç verebileceğini belirten ve “Türk tarafı artık buna katkı koymalı” diyen Maas’ın, Rum yönetiminin, “diyalog çabalarını sürdürme niyetini” kutladığı da belirtildi.

“ALMANYA VE AB KIBRIS’IN VE YUNANİSTAN’IN YANINDADIR”

Habere göre tercüman vasıtasıyla konuşan Maas, “Almanya ve AB Kıbrıs’ın ve Yunanistan’ın yanındadır. Almanya her türlü çözüm çabasını, özellikle de bu dönem yürütmekte olduğumuz AB dönem başkanlığı çerçevesinde bütün gücüyle desteklemek niyetindedir” dedi.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin son hareketlerine değinirken “Kastellorizo’nun (Meis) tartışmalı deniz bölgelerindeki hareketleri bizim anladığımız anlamdaki bir güven yaratıcı önleme aykırıdır” ifadesini kullanan Heiko Maas, şöyle devam etti:

“MARAŞ’IN SAHİL CEPHESİNİN AÇILMASI TAMAMEN GEREKSİZDİ”

“Gemi bu deniz bölgesinde bir araştırma yaparsa bu, Almanya tarafından da harcanan Doğu Akdeniz’deki gerilimi azaltma çabasına ve Türkiye-Avrupa ilişkilerinde daha ileri gelişmeye gerçekten ciddi darbe olur. Maraş’ın sahil cephesinin açılması da tamamen gereksizdi ve gerilimi düşürme çabalarına ters düşen bir adımdı, biz bu adımı tam da böyle yorumluyoruz.”

“SÖYLEMLER ARASINDAKİ ROTASYON OYUNU BİTMELİ”

Rum yönetiminin “Türkiye’nin tek yanlı adımlarına bağlı olarak hissettiği derin hayal kırıklığını” anladıklarını söyleyen Maas, şöyle konuştu:

“Gerilimi tırmandırma söylemleri ile düşürme söylemleri arasındaki rotasyon oyunu artık bitmeli. Tavırlar farklı olsa da, AB soğukkanlılığını korumalı ve tepkiler her zaman AB üyesi devletlerin ve halklarının çıkarlarının bilinciyle olmalı.

Doğu Akdeniz’deki ihtilaflı meseleler ancak bütün müdahil tarafların doğrudan diyaloğu ile çözülebilir. Bu yalnız doğal gaz rezervleri için değil, en başta Kıbrıs sorunu olmak üzere bütünü için de geçerlidir. Bir diyalog, her iki taraf da o diyaloğu yürütmeye samimi niyete sahip olduğunda işe yarar ve müzakereler ancak yapıcı bir ortamda yapılabilir.”

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise “büyük Avrupa ailesinin üyeleri” diye nitelediği Rum halkı olarak, AB’den Türkiye’ye etkin bir cevap vermesini beklediklerini söyledi. Türkiye’ye yaptırım uygulanmasının “amaç olmadığını” savunan Hristodulidis, kendilerinin daha çok, “yasa dışı faaliyetlerin, AB içinde hiçbir olayda kuşku götürmeyecek şekilde göğüslenmesiyle” ilgilendiklerini söyledi.

Gazete Heiko Maas’ın dün öğle saatlerinde Hristodulidis’in eşliğinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i ziyaret ederek sözde “Kıbrıs MEB’i” ve Maraş’ın bir bölümünün açılması konularını görüştüğünü kaydetti.

ANASTASİADİS BUGÜN BRÜKSEL’E GİDİYOR

Aynı gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 15-16 Ekim’de gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi çalışmalarına katılmak üzere bugün Rum Sözcü Kiriakos Kusios’la birlikte Brüksel’e gideceğini haber verdi.

Gazeteye göre Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamada Anastasiadis’in Avrupalı denklerine Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve kapalı Maraş’taki meydan okumaları ve “hukuksuz” diye nitelediği hareketleri hakkında bilgi vereceği belirtildi.

Haberde Avrupa Konseyi gündemindeki konuların yeni tip koronavirüs pandemisiyle ilgili epidemiyolojik durum, AB-Birleşik Krallık ilişkileri, İklim Değişikliği ve AB-Afrika ilişkileri bulunduğuna dikkat çekildi.

Politis “Türkiye’ye Meydan Okuyorlar” başlıklı haberinde Heiko Maas’ın dün Rum tarafında yaptığı açıklamada “Türkiye, sözünü iki-üç günden daha uzun tutması gerektiğini öğrenmek zorunda” ifadesini kullandığına dikkat çekerek bunun, Berlin’in Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tavrından duyduğu rahatsızlığın göstergesi olduğunu yazdı.

Gazete devamla Yunan ANT1 televizyonu muhabirinin sorusuna ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen “ABD Maraş sahilinin açılmasının 550 ve 789 sayılı kararlara ters olduğu, tek yanlı hareket olarak gerilimi düşürmeye yardımcı olmadığı” açıklamasının “çok önemli olduğunu” yazdı.

Haberde ABD’nin Türkiye’ye “kararını gözden geçirme” çağrısı yaptığı ve Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm müzakerelerinin yeniden başlaması umudunu dile getirdiği de kaydedildi.

Fileleftheros Maas’ın Güney Kıbrıs ziyaretiyle ilgili haberini “Türkiye’ye Öfkeli… Almanlar Ankara’nın Oruç Reis ile Hareketleri Yüzünden Kendilerini Ortada Kalmış Hissediyor” başlıklı haberinde Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’e çıkmasının “Atlantik’in her iki yakasını da öfkelendirdiğini” yazdı.

Haravgi de haberi “Diyalog Şartları Konusunda Top Türkiye’de… Almanya Dönem Başkanlığı Türkiye’nin Tutarsızlığından Rahatsız” başlığıyla aktardı.

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020, 11:47