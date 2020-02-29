Anastasiades, kapılarla ilgili konuştu: "Kıbrıslı Türkleri de korumayı amaçlıyor"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades, hükümetin geçiş noktalarında önlemler almaktan başka seçeneği olmadığını söyledi. Anastasiades amacın Corona virüsünün yayılmasını engellemek olduğunu söyledi.



Limasol'daki bir etkinlik çerçevesinde açıklama yapan Rum Lider,hükümetin halkın sağlığını korumak için önlemler alması gerektiğini belirtti. Karar almadan önce konuyu etraflı olarak düşündüklerini, etkili kontrol için başka seçenek olmadığını söyledi.



Üç bin civarında İranlı öğrenci olduğunu, Korona virüsünün İranı çok etkilediğini belirterek, "ayrıca konu sadece öğrenci sayısı konusu değildir.Etkili kontrol için geçici olarak bazı geçiş noktalarında geçişlerin durdurulması kararlaştırıldı" dedi.



Anastasiades, önlemin geçici olduğunu tekrarlayarak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncıya izah ettiği gibi önlemin sadece Kıbrıslı Rumları korumayı amaçlamadığını, Kıbrıslı Türkleri de korumayı amaçlıdığını söyledi.