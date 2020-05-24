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Anastasiades, Kıbrıslı Türkler ve müslümanların bayramını kutladı

Anastasiades, Kıbrıslı Türkler ve müslümanların bayramını kutladı
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Ramazan Bayramı dolayısıyla Kıbrıslı Türklere ve tüm dünyadaki Müslümanlara İngilizce ve Türkçe mesaj gönderdi.

Alithia gazetesi, Anastasiadis’in sosyal paylaşım sitesi twitter’da paylaştığı mesajında, Ramazan Bayramı dolayısıyla, Kıbrıslı Türklere ve tüm dünyadaki Müslümanlara sağlık, barış ve refah dileğinde bulunduğunu yazdı.

Anastasiadis mesajında, “Ramazan bayramını kutlayan Kıbrıslı Türklere, aynı zamanda Kıbrıs’taki ve tüm dünyadaki Müslümanlara en iyi dileklerimi gönderiyorum. Umarım bu bayram herkes sağlık, refah ve barış getirir. Bayramınız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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