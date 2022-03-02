Anastasiades Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades, salı günü Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Veliaht Prensi Muhammed bin Salman bin Abdülaziz Al Saud ile görüştü.

Anastasiades- Veliaht Prens görüşmesinde Güney Kıbrıs ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi konusunda taraflar ortak niyeti ifade ettiler.



Anastasiades’e Riyad ziyaretinde, Dışişleri Bakanı İoannis Kasoulides, Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Bayan Natasa Pilidou, Başkanlık Müsteşarı Kyriakos Kousios ve Hükûmet Sözcüsü Vekili Bayan Niovi Parisinou eşlik etti.



Parisinou görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, görüşme sırasında ve görüşmenin ardından düzenlenen öğle yemeğinde Anastasiades ve Veliaht Prensin Ukrayna’daki durumun ve bunun uluslararası düzeyde gelişmeleri nasıl etkilendiği, Kıbrıs sorunu ve Akdeniz’deki gelişmeler üzerinde görüş teatisinde bulunduklarını söyledi.



Açıklamada, Güney Kıbrıs ve Suudi Arabistan arasındaki bağları güçlendirerek turizm konusunda daha yakın bir iş birliğinin sağlanması konusunda güçlü irade ifade edildiği duyuruldu.



Anastasiades Veliaht Prensi adayı ziyaret etmesi için davet etti. Prens daveti kabul etti.



Hükûmet Sözcüsü Yardımcısı, Veliaht Prensin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin EXPO 2030 fuarının Suudi Arabistan’da gerçekleşmesi konusunda verdiği destek için Anastasiades’e teşekkür ettiğini söyledi.

