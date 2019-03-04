Anastasiades’ten Türkiye'ye suçlama

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades, Kıbrıs sorununa şu ana kadar bir çözüm bulunamamasının Türkiye’nin uzlaşmaz tutumundan kaynaklandığını savundu.



Londra’da bulunan Anastasiades, pazar akşamı Britanya’da ikamet eden Kıbrıslılar tarafından düzenlenen bir etkinliğe hitaben bir konuşma yaptı. Anastasiades, “Maalesef, Türkiye’nin uzlaşmaz tutumundan dolayı, Avrupa Birliği’nin ilkelerine saygı duyan, bağımsız ve egemen bir ülkede, yaşayabilir, çalışabilir, zamana dayanabilir nitelikte bir çözüm bulunamadığını söyledi.



Crans-Montana müzakerelerinin çökmesinin ardından müzakerelerin yeniden başlaması amacıyla yapılan çalışmalar konusuna da değinen Nikos Anastasiades, kendisi dâhil Yunanistan, Britanya ve Avrupa Birliği’nin yetkilileri şu ana kadar BM Genel Sekreteri’nin Özel Görevlisi Bayan Jane Holl Lute ile görüştüğünü ifade etti.



Anastasiades, “Ankara tarafından üçüncü bir görüşmenin belirlenmesini bekliyoruz” dedi ve “çok şey ne söyleneceğine ve görev tanımında ne olacağına bağlıdır” dedi.



Anastasiades, “Yaratıcı bir diyalog ve devam edebilmemiz için görev tanımı, hem ele alınacak konuları hem nelerin kabul edilebilir nelerin kabul edilemez olduğunun belirlenmesi gerekir. Kıbrıs Türk Toplumu lideri ile önceden mutabakata vardığımız ve BM Genel Sekreteri tarafından onaylanan bir ilke var; bu, bir toplumun güvenliği, diğer tarafa tehdidi olmaması ilkesidir. Barış içinde yaşamak ve barışçıl bir çözüm isteyenler temel ilkelere saygı göstermeleri gerekir” dedi.



Anastasiades devamla, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin çok boyutlu dış politikasına değindi ve Kıbrıs’ın büyük ülkelerle mükemmel ilişkiler kurduğunu; ABD Dışişleri Bakanı’nın Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail üçlü işbirliğine katılması gibi dörtlü işbirliğine dönüştürülen üçlü işbirliği konusunda da atıfta bulundu.



Kıbrıs hükümetinin iç konulardaki politikasına da değinen Anastasiades, Kıbrıs’ın güçlü bir ekonomik büyüme sağlamasındaki yatırım notuna dönmesi, işsizliğin azaltılması, yatırımların teşvik edilmesi ve çağdaş bir devlet oluşturmak amacıyla reformların yapıldığını söyledi.



Diasporanın önemli çalışmalarına değinen Anastasiades, bu çalışmalarla ilgili, şahsen kendisinin ve Kıbrıs halkının teşekkürlerini iletti.



Etkinlik sırasında konuşan Britanya’da ikamet eden Kıbrıslılar Milli Federasyonu’nun Başkanı Christos Karaolis ise diasporanın Anastasiades’in Kıbrıs sorununa adil, çalışabilir ve barışçıl bir çözüm bulunması amacıyla yorulmaz çalışmalarını desteklediğini belirterek en kısa zamanda müzakerelerin yeniden başlamasını diledi.

