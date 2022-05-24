Anastasiadis Michel ve AB ülkelerinin liderleriyle telekonferans toplantısına katıldı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün akşam, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB liderleriyle telekonferans toplantısına katıldığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos’un dün yaptığı açıklamaya göre telekonferans görüşmesinin Avrupa Konseyi’nin 30-31 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan özel oturumu öncesinde gerçekleştiğini ve görüşmede, Ukrayna’daki durumun yanı sıra finansal ihtiyaçların ele alındığını yazdı.

Habere göre Anastasiadis, toplantıdaki konuşmasında AB’nin birliğinin korunması ve savaşın sona ermesine yönelik baskı oluşturacak tedbirlerin kararlılıkla desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Anastasiadis, enerjiyle ilgili olarak ise Güney Kıbrıs’ın AB’nin enerji bağımsızlığı için ne gibi çözümleri olduğuna dair bilgilendirme yaptı.