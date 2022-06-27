Anastasiadis, Stewart ile görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bu sabah, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart ile görüştü.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Stewart, Maraş’taki “Türk tehditlerinin” BM Genel Sekreteri’nin raporuna dahil edileceğini ve tüm gelişmelerin, BM raporlarında detayı şekilde yer aldığını kaydederek, BM’nin tepkisinin Güvenlik Konseyi’ne bağlı olduğunu söyledi.

Stewart, Anastasiadis ile görüşmesinde Kıbrıs sorununun çözüm sürecinin ilerlemesi için güven inşa etmenin gerekliliğini ele aldıklarını kaydederken, güven meselesinin yanlış yöne saptığını ve güven olmadan sürecin ilerlemesinin çok zor olduğunu dile getirdi.

Anastasiadis ile görüşmesinin, UNFICYP’in görev süresinin yenilenmesi konusu için New York’a yapacağı ziyaret öncesinde gerçekleştiğine dikkat çeken Stewart, görüşmenin oldukça iyi geçtiğini belirterek, Anastasiadis’e Rumların Kıbrıslı Türklere birkaç gün önce yaşanan yangın felaketinde verdiği destekten ötürü teşekkürlerini sunduğunu söyledi.

Öte yandan Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos ise, Anastasiadis’in Stewart’a Rum tarafının tezlerini anlattığını ve müzakerelerin yeniden başlaması için uygun ortamı sağlayacak önerilerinin reddedilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdiğini açıkladı.

Pelekanos, Anastasiadis’in Türkiye’nin arzuladığı yeni "oldu-bittiler" ve "Türkiye Hükümeti ile Kıbrıs Türk toplumunu temsil eden kişiler tarafından ifade edilen kabul edilemez söylemler" konusundaki endişesini ilettiğini kaydetti.