Anastasiadis, Stewart’la görüşmesinde kaçak mülteci akınları ve Maraş’ı gündeme getirdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis dün BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’le gerçekleştirdiği görüşmede, “kapalı bölge Maraş ve kaçak mülteci” konularını gündeme getirdi.

Fileleftheros gazetesi: “Güven Aranıyor – Başkan Maraş ve Mülteciler Konusunu Stewart’ın Gündemine Getirdi” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın dün Rum Başkanlık Sarayı’na giderek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştüğünü yazdı.

Stewart’ın ziyaretinin, BM Genel Sekreteri'nin UNFICYP raporunun hazırlanması çerçevesinde gerçekleştiğini belirten gazete, Stewart’ın görüşmede, “iki toplumun insanları arasında güvenin oluşturulmasının gerektiğine” vurgu yaptığını aktardı.

Anastasiadis’in görüşmede, Türkiye ve KKTC’nin kapalı bölge Maraş’ta gerçekleştirdikleri faaliyetleri gündeme getirdiğini ve Kıbrıs Rum tarafı olarak sundukları Güven Yaratıcı Önlemlerin reddedilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdiğini aktaran gazete, Anastasiadis’in ayrıca, kaçak mülteci göçü konusuna da değindiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, Yeşil Hattan Güney Kıbrıs’a geçen kaçak mültecilerin yüzde 95’inin Türkiye’den geldiklerini, bu durumun da Türkiye’nin kaçak göç unsurunu kullandığını gösterdiğini iddia etti.

Gazete, dünkü görüşme sonrasında Stewart ve Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos tarafından yapılan açıklamalara da geniş yer verdi.

Gazete ayrıca, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dün Stewart’la gerçekleştirdiği görüşmeyi : “Tatar Egemen Eşitlikte Israr Ediyor” başlığı altında okurlarına aktardı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Stewart Dün N. Anastasiadis ve E. Tatar’la Görüştü ve Güven Eksikliği Tespit Etti – Ortak Zemin Yok Ancak Umut Etmeyi Sürdürüyoruz”.

Alithia: “Tatar’dan İki Devlette Israr”.

Haravgi: “C. Stewart: Güven Olmadan İşbirliğinin İlerlemesi Zor”.