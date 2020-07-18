Anastasidis ile Miçotakis AB’den “söylem değil eylem” istedi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis dün Brüksel’de gerçekleşen Avrupa Konseyi toplantısının açılışında, Türkiye’ye karşı sert yaptırım uygulanmasını talep etti. Ancak Konsey Başkanı Charles Michel’in katkı koymasıyla “Türkiye-AB stratejik ilişkileri için Eylül ayında özel bir toplantı yapılmasında” görüş birliğine varıldı.

Fileleftheros “Sakinleştirme Politikası Başarısız Oldu… Kıbrıs ve Yunanistan Ortaklarından Dayanışma Söylemi Değil Eylem İstedi” başlıklı haberinde, Anastasidis’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Miçotakis’in de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Türkiye’nin davranışlar konusunu görüştüğünü yazdı; Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın şu anda ağırlığı, Türkiye’nin faaliyetlerine karşı pozisyonu net tek ülke olan Fransa’ya verdiğine işaret etti.

ANASTASİADİS HAFTAYA PARİS’E GİDİYOR

Habere göre Macron Anastasiadis’i, Türkiye meselesini daha geniş ölçekte görüşmek üzere önümüzdeki hafta Paris’e davet etti. Ziyaret tarihinin önümüzdeki 24 saat içerisinde açıklanacağı kaydedildi. Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise Yunan dengi Nikos Dendias ile görüşmek üzere Salı günü Atina’ya gidecek.

SALI GÜNÜĞ “ULSUAL KONSEY”

Rum Sözcü Kiriakos Kusios, Anastasiadis ve Miçotakis’in Avrupa Konseyi toplantısının açılış bölümünde söz hakkı isteyerek, ileri sürülen “Türkiye’nin bölgedeki eylem ve tehditleri” ile AB’nin Türkiye’ye karşı takınması gereken tavrı anlattığını açıkladı.

Kusios’a göre konuşmasında “Türkiye’ye karşı sakinleştirme politikası denendi, başarısız oldu. Dayanışma söylemlerini pratiğe dökmemiz gerek” diyen Anastaiadis, “Türk meydan okuması devam ettiği sürece Avrupa Konseyi tarafından oy birliğiyle alınmış kararların aksine veya erozyona uğratacak inisiyatiflere rıza gösteremeyiz” ifadelerini kullandı.

Kusios Anastasiadis’in “AB’nin, Türkiye’nin sözde Rum MEBi içerisindeki sondaj programına müdahil olan özel ve tüzel kişilere karşı yaptırımların (listedeki isimlerin) genişletilmesini, Dış Konular Konseyi tarafından alınmış olan Türkiye’ye uygulanmak üzere daha çok yaptırım demeti hazırlanması kararına Avrupa Konseyi tarafından destek vermesini” istediğini de kaydetti.

Anastasiadis’in, konuşmasında, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri, yeni NAVTEX’i, Yunan kıta sahanlığı içerisinde araştırma yapma “tehditleri” , Suriye ve Libya’daki askeri “müdahaleleri” ve Aya Sofya’yı ibadete açması konularına da değindi.

Kiriakos Kusios, Anastasiadis ve Miçotakis’in konuşmalarının ardından Avrupa Konseyi’nin, Konsey Başkanı Charles Michel’in, Eylül ayında Türkiye-AB stratejik ilişkilerinin ele alınacağı özel bir toplantı yapılması önerisini oybirliği ile kabul ettiğini de belirtti.

Gazete Rum Ulusal Konseyi’nin, Doğu Akdeniz’de şekillenen duruma dair bilgilendirme maksadıyla önümüzdeki Salı günü toplanacağını, bunun paralelinde siyasi parti başkanlarına da BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasına dair beklenmekte olan Güvenlik Konseyi kararı konusunda yapılan temaslar hakkında bilgi verileceğini yazdı.

Politis haberi “27’lerin Türkiye İle İlişkisi İnceleme Altında… Doğu Akdeniz ve Ege’deki Gelişmeler ve Libya ve Suriye’de Şekillenen Durum Tahtında Türkiye-AB Stratejik İlişkisinin Masaya Yatırılmak Üzere Gelecek Eylül’de Özel Toplantı Tayin Edildi” başlığıyla aktardı.

Alithia “Türkiye Eylül’de AB’nin Sanık Sandalyesinde… Başkan Anastasiadis Türkiye’ye Karşı Yatıştırma Politikası Başarısız Oldu Diyor… Anastasiadis ve Miçotakis Avrupa Konseyi’ne: Yaptırımlara Geçelim” başlık ve spotlarını attı.

Haravgi “Eylül’de Türkiye İçin Özel Toplantı… Başkan Anastasiadis: ‘Türkiye’ye Karşı Yatıştırma Politikası Başarısız Oldu” başlığını attı. Gazete Anastasiadis’in, Macron’un dünkü Paris davetini, Türkiye’ye karşı destek arayışı çerçevesinde kabul ettiğini yazdı.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2020, 12:44