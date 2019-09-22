Ankara'nın dikkatini 7’inci parsele çevirdiği iddiası

Türkiye’nin tüm dikkatini, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 7’inci parsele çevirdiği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “Bir Sonraki Durak 7’inci Parsel-Ankara Lefkoşa, Paris ve Roma’yı Stres Testinden Geçirmek İstiyor” başlıklı haberinde, Ankara’nın tüm dikkatini,Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 7’inci parsele çevirdiğini iddia ederek iyi haber alan kaynaklara atıfta bulunarak Türkiye’nin, o bölgeye sondaj gemisi gönderme ihtimalinin bulunduğunu savundu.

Türkiye’nin planlarının, Güney Kıbrıs’ın, 7’inci parselde faaliyet göstermesi amacıyla Total-ENI ile imzaladığı anlaşmanın ardından değiştiğini savunan gazete, Türkiye’nin buna verdiği reaksiyonun, bahse konu parsele sondaj gemisi göndermek niyetinde olduğunu gösterdiğini iddia etti.

Gazete Ankara’nın geçtiğimiz Nisan ayında, KKTC aracılığıyla, BM Genel Sekreteri’ni, Kıbrıs’ın güneyinde araştırma ve sondaj yapma konusunda bilgilendirdiğini anımsattı.

Türkiye’nin, müdahil tarafları, bir diğer deyişle, Güney Kıbrıs, Paris ve Roma’yı stres testinden geçirmek istediğini savunan gazete, olgunun ise, bunların nasıl reaksiyon vereceği şeklinde olduğunu belirtti.

Konuya sadece, olanakları nedeniyle “Türk hücumunu bertaraf ederek” reaksiyon gösteremeyen Güney Kıbrıs’ın değil, şirketleri aracılığıyla Fransa ve İtalya’nın da müdahil olduğunu belirten gazete, özellikle Fransa’nın şu ana kadar, Türk faaliyetlerini pasif olarak göğüslemediğinin görüldüğünü de yazdı.

Gazete yine bilgilere atıfta bulunarak Rum Yönetimi’nin halihazırda, Fransa ve İtalya’yı ilgili konuda bilgilendirdiğini, tutumlarının ise Türkiye’nin 7’inci parsele girmesi durumunda, ortaya çıkacağını belirtti.