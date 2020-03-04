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APOEL taraftarından nazi selamı

APOEL taraftarından nazi selamı
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Güney Kıbrıs’ta geçen hafta oynanan APOEL-Omonia futbol takımları arasındaki maçta bir APOEL taraftarının Nazi selamında bulunduğu belirtildi. 
Haravgi gazetesi, APOEL taraftarının uzun bir süre Nazi selamında bulunduğunu, bu davranışın, Omonia taraftarlarının tepkisine neden olduğunu, bunun neticesinde de bu kişiyi uzaklaştırmak zorunda kaldıklarını yazdı.
Polisin, olayla ilgili herhangi bir tutuklama gerçekleştirmediğine de dikkat çeken gazete, polisin, olayı görmezden geldiğini belirtti. 

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