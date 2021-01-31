Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı'ndan "İki Devletli Çözüm" açıklaması

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Shinas “Herkes iki devletten söz ediyor. İki devletten söz edenler AB’ye sormadılar” dedi.

Shinas haftalık Kathimerini’ye verdiği röportajda, AB açısından murat edilenin, yeniden birleşmiş Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk andan itibaren AB ve Euro Bölgesi üyesi bir devlet olması olduğunu söyledi, şunları ekledi:

“Dolayısıyla özellikle hükümet ve siyasi faaliyetler alanlarında AB mevzuatı ve yetkilerinin olduğu Avrupa yazılımı işlemeli. Bu tek yoldur ve Avrupa bunda ısrar edecek, bu temel ilkeye ters düşecek herhangi bir çözümden kaçınılması için müdahil olacak. Hem Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hem de dostum Nikos Hristodulidis ile görüştüm ve dinamiğin olumlu geliştiğini saptadım.”

Shinas, temaslarının, gayriresmî beşli konferansta mümkün olan çözümler üzerinde odaklanılacağını gösterdiğini belirterek “Yaratıcı çözümler değil gerçekçi senaryo yönünde bir anlayış olduğunu da saptadım” dedi.