Avrupa Liderler Zirvesi’nde Türkiye kararı

Avrupa Liderler Zirvesi’nde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle “kınanması” ve dün akşam benimsenen sonuç bildirgesine Türkiye hakkında “hedeflenen tedbirler” ifadesinin eklenmesi bugünkü Rum gazetelerin manşetlerinde yer bulurken, Yavuz sondaj gemisinin bölgeye gelmek üzere yola çıktığına “Türkiye blöf yapmıyor” vurgusuyla dikkat çekildi.

Politis Zirve sonuç bildirgesine ilişkin haberi “Liderler Hedeflenen Tedbirlere Başvuruyor… Sonuçlarda Mümkün Olan En Güçlü İfade Olması İçin Savaş Verildi” başlığıyla manşetten verirken, Yavuz’un yola çıkışı haberini de manşet yanında ve fotoğraf desteğiyle “Türkiye Blöf Yapmıyor… Yavuz Karpaz’a Gidiyor” başlığıyla aktardı.

Haberde Komisyon’un ve Avrupa Dış Eylem Servisi’nin, Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye karşı benimsenebilecek tedbir seçeneklerini hazırlamaya çağrılmasının artık Avrupa Konseyi düzeyinde benimsenerek resmîleştiği” ancak bunun için bir tarih belirlenmediği kaydedildi.

Liderler Zirvesi sonuç bildirgesine “hedeflenen tedbirler” ifadesinin girmesinin de “daha güçlü ve somut” addedildiğine dikkat çekilen habere göre Avrupalı liderler Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’de süregelen eylemlerini güçlü şekilde kınadı ve Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de sondajın arifesinde olmasından yoğun kaygı belirtti.

Avrupa Konseyi Türkiye’yi “itidale”, Güney Kıbrıs’ın “egemenlik haklarına saygılı olmaya, bu tür eylemlerden uzak durmaya” çağırdı ve “bu tür eylemlerin Türkiye-AB ilişkilerinin bütün aşamasına doğrudan, ciddi olumsuz etkileri olacağı” uyarısında bulundu.

Bildirgede, Türkiye’ye karşı benimsenebilecek tedbirler listesinin de “gecikmeksizin hazırlanması gerektiği, AB’nin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği, uygun cevabı da Rum yönetimiyle tam dayanışma içerisinde vermeye hazır olduğu belirtildi.

Sonuç bildirgesine giren ifadelerin “çok önemli ve olumlu” olmasına karşın bazı “gri noktaları” da bulunduğuna dikkat çekilen haberde “kararlar alınmasına dair bir takvim konusunda zafiyet var ve diplomatların, konunun temmuz ayı içerisinde gözden geçirilmesine dair değerlendirmeleri ile ‘gecikmeksizin’ ifadesi dışında tedbir seçenekleri listesinin oluşturulması konusunda da somut bir tarih bulunmadığına vurgu yapıldı.

Gazete Türkiye’ye uygun mesajların verilmesi hedefiyle 18 Haziran tarihli sonuç bildirgesi ile “aynı sert üsluba sahip” olan dün akşamki bildirgenin elde edilmesinin de kolay olmadığına dikkat çekti.

ALMANYA İLE HOLLANDA SERT SÖYLEMLİ MESAJA İTİRAZ ETTİ

Avrupa Konseyi’nde zor bir savaş verildiğini, Almanya ve Hollanda’nın Türkiye’ye karşı üslubun sertliğine itiraz ettiğine dikkat çeken gazete “basit sözlü bir kınama değil, Türkiye’yi faaliyetlerine son vermek zorunda bırakacak bir karar” isteyen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın müdahalelerinin, sonuç bildirgesinin benimsenmesinde etkin olduğunu yazdı.

“TÜRKİYE BLÖF YAPMIYOR”

Devamla, Yavuz sondaj gemisinin Karpaz körfezine gelmek üzere dün yola çıktığı haberine “Türkiye Blöf Yapmıyor” başlığıyla yer veren gazete “Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi Yavuz’un yola çıkması, gerek AB’nin ve üyelerinin gerekse uluslararası toplumun diğer mercilerinin uyarılarına rağmen Türklerin, Akdeniz’deki maharetlerini sürdürmekteki kararlılığını en açık şekilde gösteriyor” ifadelerine yer verdi.

Gazete TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin Kıbrıs’taki üç garantör ülkeden biri olduğunu hatırlatarak öncelikli hedefinin de hem kendi hem de Kıbrıslı Türklerin bölgedeki çıkarlarını birlikte korumak olduğu açıklaması ile Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in Rum yönetimiyle işbirliği yapanlara hitaben ve kinayeli şekilde “hiçbir sonucu olmayacak yanılgılara kapılmayın. Türkiye’nin yoluna kimse engel koyamaz” sözlerini aktardı.

Bakan Dönmez’in, Yavuz’un izleyeceği güzergah, planlanan sondaj çalışması ve personelinin yüzde 53’ünün Türk olduğuna dair açıklamalarını da aktaran gazete Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın bütün bunlara cevabının “Yunanistan’ın Deniz Kuvvetleri var ve Yavuz konusunda her yere gerekli caydırıcı mesajları verdi” olduğunu ekledi.

SONUÇ METNİNDE MEB İFADESİ KULLANILMADI, DOĞU AKDENİZ DENİLDİ

Haravgi “Metnin Söylemi İçin Savaşlar… Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Güçlü Destek İçin Çabaları” başlığıyla aktardığı haberinde, dün akşamki Zirve toplantısını izleyen KİPE’nin (Rum Haber Ajansı) “konuyu bilen” kaynakların “liderler tarafından görüşüldüğünde metin iyileştirilebilir veya yayılabilir” dediği bilgisini geçtiğini yazdı, şöyle devam etti:

“Diğer bir deyişle Kıbrıs Cumhuriyeti taslaktan tam olarak memnun görünmedi ve görüldüğü üzere dirençle karşılaşmış olabilir. Bir kere daha vurgulayalım ki, Salı geceki Genel Konular Konseyi’nde de Avrupa Konseyi’nin sonuç bildirgesinde de Kıbrıs’ın MEB’ine net bir atıf yapılmadı, Doğu Akdeniz’deki sondajlar denildi.”

ABD DE “KIBRIS MEB’İNDEN SÖZ ETMEMEKTE ISRAR EDİYOR”

Amerikalıların da yeniden “Kıbrıs’ın talep ettiği bölge” ifadesini kullandıklarına dikkat çeken Haravgi ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Çarşamba günü yaptığı açıklamayı “ABD Kıbrıs MEB’i’nden söz etmemekte ısrar ediyor” vurgusuyla aktardı.

Gazeteye göre açıklamada Türkiye’nin ‘Kıbrıs’ın talep ettiği bölgede sondaj yapacağı iddialarını endişeyle karşılıyoruz. Meydan okuyan söylem veya eyleme girmek kimsenin çıkarına değil. Ada’nın diğer bütün kaynakları gibi petrol ve doğal gaz kaynaklarının da kapsamlı bir çözüm çerçevesinde iki toplum tarafından eşit şekilde paylaşılması gerektiğine inancımız devam ediyor” denildi.

Alithia dün akşam Brüksel’de gerçekleşen Avrupa Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi ve Yavuz sondaj gemisinin yola çıktığı haberini iç içe ve manşetten şu başlık ve spotlarla aktardı:

“Kıbrıs MEB’indeki Yasadışı Eylemleri Konusunda AB’den Türkiye’ye Sert Uyarı… Avrupa Konseyi Türkiye’ye Karşı Tedbir Alma Konusunda Olumlu… Sonuç Bildirgesine Göre Kıbrıs MEB’indeki Eylemlerini İzlemeye Devam Edecek… Türkiye Tahrikkar… ‘Yavuz’ Karpaz İçin Hareket Etti”

Fileleftheros da manşet haberine “Zirve Yaptırımlar Gösteriyor… AB Liderleri Komisyon’u Türkiye’ye Karşı Hedeflenen Tedbirler Konusunda Yetkilendirdi… Zirve Toplantısının Gür Kararı” başlık ve spotlarını attı.

Gazete dün akşamki zirvede benimsenen sonuç bildirgesine Rum yönetiminin baştan beri istediği gibi “hedeflenen tedbirler” (targeted measures) ifadesinin eklenmesinin, “kişiler, şirketler ve hatta Türkiye’ye bile özlü yaptırım uygulanmasının yolunu açtığı” görüşünü ortaya koydu ve bunun Türkiye’ye “sert bir tokat olduğunu” öne sürdü.

Gazete Yavuz’un yola çıkışını da “Karpaz Kıyılarına… Yavuz Türkiye Sahillerinden Törenle Yola Çıktı… Temmuz Başlarında Sondaja Başlayacak… Erdoğan: Kararlılık İfadesi” başlığı altında aktardı