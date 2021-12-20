Bakanlık teklifi haberlerini yalanladı

Rum Dışişleri eski Bakanı Yoannis Kasulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kendisine Dışişleri Bakanlığı görevi teklif ettiğine dair haberleri yalanladı.
Gazete, Kasulidis’in bu açıklamasına rağmen elde ettiği bilgilere dayanarak Anastasiadis-Kasulidis görüşmesinin gerçekleştiğini ve Anastasiadis’in Kasulidis’e, Nikos Hristodulidis’in yerine kendisinin geçmesini istediğini ve Kasulidis’in de bu öneriyi kabul ettiğini kaydetti.
Haberde, Anastasiadis’in yeni anketleri görene kadar herhangi bir eylemde bulunmayacağı belirtildi.