Başpiskopos II. Hrisostomos’un hayatını kaybetmesi Rum basınında geniş yer buldu

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposı II. Hrisostomos’un kolon kanseri nedeniyle dün hayatını kaybetmesiyle ilgili haberler, bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Alithia gazetesi “II. Hrisostomos Huzura Erdi… Fener Rum Patriği’nin Başpiskopos’un Cenazesine Katılacak Olması Tarihi An- Kansere Karşı Cesaret ve Metanetle Savaştı” başlık ve spotlarıyla manşetten aktardığı haberinde, 81 yaşında hayatını kaybeden II. Hrisostomos için Bakanlar Kurulu tarafından, cenazesinin yapılacağı Cumartesi gününe kadar yas ilan edildiğini ve bayrakların yarıya indirileceğini yazdı.

Gazete, Şubat 2023’teki başkanlık seçiminde yarışacak adayların, seçim kampanyalarını II. Hrisostomos’un defnedileceği güne kadar ertelediklerini kaydederken, tüm resmi etkinliklerin de iptal edildiğini veya ertelendiğini belirtti.

II. Hrisostomos’un naaşının, Perşembe’den Cumartesi’ye kadar Başpiskoposluk binasının yanında bulunan Apostolos Varnavas Katedrali’nde halkın ziyaretine açılacağını yazan gazete, Cumartesi günü düzenlenecek dini törenle, II. Hrisostomos’un Katedralin altında oluşturulan mezar odasına gömüleceğini kaydetti.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in II. Hrisostomos’un hayatını kaybetmesi nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaparak “Kıbrıs halkının Başpiskopos II. Hrisostomos’un kaybı nedeniyle yasta olduğunu, II. Hrisostomos’un Ortodoksluk, Kilise ve halkın refahı için büyük reform çalışmaları yaptığını ve kendisinin şahsen ve devlet adına Ruhban Sınıfı’na, halka ve II. Hrisostomos’un ailesine taziyelerini ilettiğini kaydettiğini yazdı.

Haberde Meclis Başkanı Annita Dimitriu, kabine üyeleri, siyasi partiler, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis, bazı yabancı büyükelçiler ve Sen Sinod Meclisi üyelerinin, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları taziye mesajlarına da yer verildi.

Fileleftheros gazetesi ise “Taht Fener Rum Patrikhanesi, Atina ve ABD’den Geçiyor” başlıklı haberinde, yeni Başpiskopos’un Noel’den sonra belli olacağını ve Güney Kıbrıs’a gidecek olan Fener Rum Patriği Bartholomeos’un, yalnızca cenazeye katılmayacağını, aynı zamanda yeni Başpiskopos’un yerine geçecek kişinin belirlenmesinde de rol oynayacağını yazdı.

Haber, Politis gazetesinde “Kıbrıs Kilisesi’nde Hrisostomos Sonrası Dönem… Dün İtibarıyla Noel’den Sonraki Başpiskoposluk Seçimi Sürecine Girildi”, Haravgi gazetesinde de “Yeni Başpiskopos Noel’den Sonra, Senaryolar Halihazırda Başladı” başlıklarıyla aktarıldı.