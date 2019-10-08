ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Bu ay içerisinde yeniden adaya gelmesi bekleniyor
Güney
08 Ekim 2019 Salı 19:29
Burhan Canbaz
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
"Fatih Terim ile aramızda en ufak bir sorun...
Rum Yönetimi diplomatik yollarla çözüm arayışında
Güney
Denizcilik toplantısında konuştu
Güney
Yunan Başbakan: "Türk söylemlerş aşırı"
Güney
Yunanistan Dışişleri Bakanı Güney Kıbrıs'ta
Güney
Rum basını yazdı: "Çöküş, çözümden daha yakın"
Güney
SON DAKİKA HABERLERİ
Belde bilgilendirme ve istişare toplantılarına,...
İnsanHakları Derneğinden protesto
9 proje için toplam 10 milyon 673 bin 206 TL aktarıldı
Ara bölgede atölye çalışması
“Kıbrıs Sorunu ve Bölge Siyasetine Soldan Bakış”
NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
GALEN ECZANESİ
Tel: 2272603
Lefkoşa
APAYDIN ECZANESİ
Tel: 2275159
Lefkoşa
SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ
Tel: 0392 227 7676
Girne
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
Tel: 8213088
Girne
RIZKI ECZANESİ
Tel: 8153496
Gazimağusa
İÇTEN ECZANESİ
Tel: 3652200
Gazimağusa
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
Tel: 3656060
Güzelyurt
UYUMSAL ECZANESİ
Tel: 7143005
Lefke
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Tel: 7277646
Facebook
Twitter
5.1B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
"Fatih Terim ile aramızda en ufak bir sorun...
Spor
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE
×