Çavuşoğlu'nun söyledikleri ile ilgili anlaşmazlık

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu arasında, şimdi de, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun söyledikleri konusunda anlaşmazlık yaşandığı belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Anastasiadis ile Kiprianu arasındaki anlaşmazlığın, Kiprianu’nun, “TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile kısa bir süre önce gerçekleştirdiği görüşmede, Çavuşoğlu’nun garantilerin tamamıyla kaldırılmasının kabul edilmesi için bazı önkoşullar ve şartlar koyduğu” açıklaması yüzünden yaşandığını yazdılar.

Habere göre Kiprianu, ABD’deki açıklamasında, Çavuşoğlu tarafından ortaya konulan önkoşullar ve şartlardan bazılarının ele alındığını ancak bazılarının kendilerine bağlı olmaması nedeniyle buna söz vermelerinin mümkün olmadığını; ayrıca Çavuşoğlu’nun söylediklerini, benimsediği anlamına gelmeksizin taşıdığını da kaydetti.

Kiprianu, ABD’deki açıklamaları çerçevesinde ayrıca TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kendisine “ Crans Montana’ya, bir anlaşmaya varmakla yetkilendirilmiş gittiğini, Yunanistan Başbakanı Çipras ile görüşen Binali Yıldırım’ın da, her ikisinin de, 6 başlıkta bir anlaşmayı kesinleştirmek için gelmeye hazır olduğunu” söylediğini savundu.

Kiprianu, Çavuşoğlu’nun Kıbrıs sorununun çözümlenmesi gerektiğini de ifade ettiğini söyledi.

ANASTASİADİS

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise, Kiprianu’nun bu açıklamalarına tepki gösterirken, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ne kamuoyu önünde ne de özel olarak garantilerin kaldırılması yönünde açıklamalarda bulunduğunu; ayrıca Kiprianu’nun da kendisine bu konuda (Çavuşoğlu’nun söyledikleri) herhangi bir bilgi vermediğini ifade etti.

Anastasiadis açıklamasında “Çavuşoğlu’nun, Kiprianu’ya ne söylediğini bilmediğini çünkü Kiprianu’nun önkoşullar ve hangi önkoşullara ilişkin tam olarak ne söylendiği ve bunların Kıbrıs Cumhuriyeti’ne bağlı olup olmadıkları konusunda Kiprianu’nun kendisine bilgi vermediğini” söyledi.

Anastasiadis, ilgili bilgilendirmeyi beklediğini, tamamen bilgilendirilmemesi durumunda açıklamaları yorumlamak istemediğini de ifade etti.

Kiprianu’nun, “garantilere ilişkin olarak Çavuşoğlu’nun, kendi taraflarının 4 aşama temelinde bir plan döşediğini ve buna paralel olarak Kıbrıs Rum tarafının tavrı nedeniyle sadece ikinci aşamaya kadar gidebildiklerini, çünkü sizin (Rum tarafının) tarafın bize yardımcı olmadığı” şeklindeki açıklamalarını da yorumlaması istenen Anastasiadis, Çavuşoğlu’nun bu ifadesinden haberdar olmadığını söyledi.

Anastasiadis, Çavuşoğlu’nun garantilerin 15 yıl veya bu da diğer tarafın muvafakat göstermemesi durumunda garantilerin hiç bir zaman sona ermeyeceği anlamına gelen, yeniden gözden geçirme koşuluyla (rewiev clause) iyi çocuk olmaları durumunda 10 yıl devam etmesi gerektiği konusunda ısrar ettiği zaman, BM Genel Sekreteri’nin, en azından Crans Montana’daki çabanın sona erdiğini düşündüğünü, diyaloğu kestiğini ileri sürdü.

KİPRİANU ANASTASİADİS’E YANIT VERDİ

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun yazılı bir açıklama yaparak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre, Kiprianu, ABD’de yaşayan Rumları bilgilendirdiği şekilde Anastasiadis’i de bilgilendirdiğini söylerken, açıklamasında Türkiye’nin veya TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun garantilerin tamamıyla kaldırılmasını kabul ettiğini söylemediğini belirtti.

Kiprianu, açıklaması çerçevesinde, garantilerin zorunlu olarak kaldırılması sonucuna varılacağı anlamına gelmeksizin bazı önkoşullar altında garantilerin mutlak kaldırılmasını görüşmeyi kabul ettiklerini söylediğini ifade etti.

Anastasiadis’i bilgilendirdiğini söyleyen Kiprianu, Çavuşoğlu’nun ortaya koyduğu önkoşulların tam olarak ne olduğunu özetlenmiş bir şekilde Anastasiadis’e söylediğini, Anastasiadis’in bunların havadan sözler olduğunu göstermek için başını ve elini salladığını, bu nedenle bilgilendirilmediğini söyleyemeyeceğini belirtti.

Kiprianu, kendisinin ne söylediğini anımsaması için Anastasiadis’in hafızasını yoklaması gerektiğini de ifade etti.

PRODROMU

Fileleftheros gazetesine göre Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ise, açıklamasında, Anastasiadis’in görüşlerini yineleyerek, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ne kamuoyu önünde ne de özel olarak garantilerin kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptığını söyledi.

Bu konudaki tartışmayı gereksiz olarak nitelendiren Prodromu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un temaslarıyla, BM girişimi ve müzakerelerin yeniden başlaması beklentisi ışığında Türkiye’nin tutumunun ortaya çıkması gerektiğini ifade etti.

Prodromu, Türkiye’nin çözüme ilişkin gerçek niyetini göstermesi için fırsata sahip olacağını da savundu.a