Çipras ve Anastasiadis'ten yalanlama geldi

Kathimerini gazetesinin genel yayın yönetmeni olarak görev yaparken Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, “Altın Pasaportlar” ve iki devletli çözüm konularında kendisine söylediğini iddia ettiği sözlere makalesinde yer veren ve gazete sahiplerinin girişimleri sonrasında dün görevinden istifa eden Andreas Parashos’a, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan eski başbakanı Aleksis Çipras’tan yalanlama geldi.

Politis ve diğer gazeteler, Kathimerini gazetesi genel yayın yönetmeni Andreas Parashos’un gerek 10 Ocak tarihli makalesi gerekse dün kamuoyuna verdiği istifa mektubunda yer alan iddialarına Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan eski başbakanı Aleksis Çipras’tan yalanlama geldiğini yazdılar.

Habere göre Anastasiadis dün yaptığı açıklamada, Parashos’un iddialarının asılsız olduğunu belirterek, bu iddialarını kanıtlaması gerektiğini vurguladı.

Yunanistan eski Başbakanı Çipras ise, “Altın Pasaport” konusunu Anastasiadis’le hiçbir zaman görüşmediğini ve Parashos’un iddialarının gerçek olmadığını öne sürdü.

Gazete, Parashos’un ise dün bir radyo programına katılarak, Çipras ve Anastasiadis’in yalanlamalarının “beklenen bir şey olduğu, siyasilerin doğrulukla ilişkilerinin olmadığının kanıtlanmış bir durum olduğu” yorumunda bulunduğunu, aktardı.

Anastasiadis’in, Kathimerini gazetesini arayarak özür talep edip etmediğinin sorulması üzerine ise Parashos, daha önce de Anastasiadis hakkında çok ağır ithamlar içeren yazılar yazdığını ancak Anastasiadis’in hiçbir girişimde bulunmadığını, bu sefer de Anastasiadis’in gazeteyi araması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Rum Sözcü Kiriakos Kusios da dün bir açıklamada bulundu ve gerek Anastasiadis gerekse Rum Başkanlık Sarayı’ndan hiç kimsenin gazeteye yönelik bir müdahalesinin olmadığını ifade etti.

Öte yandan Rum Gazeteciler Birliği (ESK) ve siyasi partilerden Parashos’a destek mesajları geldi.

Habere göre ESK tarafından yapılan açıklamada, “ifade özgürlüğüne” vurgu yapılarak, bir gazetecinin istifaya zorlanması kınandı.

AKEL, DİKO, Dayanışma Hareketi, Ekologlar ve Çevreciler ise, Parashos’un Anastasiadis’e ilişkin iddialarına değinmemekle birlikte, yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesi programına ilişkin ortaya çıkan skandalların sorumlularının hükümet ve Anastasiadis olduğu yönünde açıklamalarda bulundular.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia; “Anastasiadis’ten Paraskos’a: İddialarını Kanıtla”.

Haravgi; “AKEL: Parashos’un İstifası Önemli Bir Konu – Konu İçişleri Komitesi’nde Ele Alınacak – Anastasiadis, Kusios ve Çipras Yalanlıyor”.

Fileleftheros; “Parashos’un İddiaları Fırtına Kopardı – Anastasiadis İspatlamaya Çağırdı – Gazeteci Israrcı”.