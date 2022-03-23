Colin Stewart’ın Dünya Bankası heyetiyle, yuvarlak masa toplantısı yaptı

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın dün Dünya Bankası heyetiyle, Kıbrıs’taki ekonomik fırsatlar konulu bir yuvarlak masa toplantısı yaptığı bildirildi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın dün Dünya Bankası heyetiyle, Kıbrıs’taki ekonomik fırsatlar konulu bir yuvarlak masa toplantısı yaptığı bildirildi.

"İŞ BİRLİĞİNE DAHA ÖNCE OLMADIĞI KADAR ÇOK İHTİYAÇ VAR"

Haravgi’nin haberine göre yuvarlak masa toplantısı, BM Barış Gücü’ne ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla açıklandı. Paylaşımda “Ada içerisinde ekonomik işbirliği ve karşılıklı etkileşimin ileri götürülmesine bugün, daha önce olmadığı kadar çok ihtiyaç var” denildi.