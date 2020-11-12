DİKO Milletvekiline göçmenlik konularıyla alakalı suçlamalar

DİKO Milletvekili Pavlos Milonas’ın, göçmenlik konularıyla alakalı bir takım ciddi suçlara ilişkin verileri dün Adalet Bakanı Emili Yioliti’ye sunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi DİKO Milletvekili Pavlos Milonas’ın göçmenlikle alakalı, yetkiyi kötüye kullanma, yasa dışı faaliyetler, köle ticareti, rüşvet, kamu parasının zimmete geçirilmesi gibi suçlardaki ilgili verileri, Adalet Bakanı Emili Yioliti’ye sunduğunu yazdı.

Gazete, Milonas’ın ilgili şikayetlerden bahsederken, Türkiye tarafından “kovuşturulan”, Güney Kıbrıs’tan siyasi sığınma ve ödenekler alan, her 15-20 günde Ercan üzerinden Türkiye’ye seyahat eden Türk asıllı bir kişiden de bahsettiğini belirtti.