“Dörtlü inisiyatif”ten Larnaka açıklarında tatbikat

Doğu Akdeniz bölgesinde ortak deniz-hava operasyonları icra etme hedefi ile “Dörtlü inisiyatif” (QUAD Initiative) oluşturan Rum yönetimi, Yunanistan, Fransa ve İtalya’nın dün Larnaka açıklarında “küçük ölçekli” bir hava-deniz tatbikatı (PASSEX) icra ettiği bildirildi.
Tatbikatın, RMMO Deniz kuvvetinin katılımcı ülkelerin muadil birimlerinin iş birliğinde, Doğu Akdeniz’de ortak operasyonlar yapılabilmesi hedefiyle birlikte çalışabilirlik ve iş birliği yanında, hava-deniz unsurları arasındaki ilişkilerin eğitimle yükseltilmesi ana temasıyla planlandığı kaydedildi.