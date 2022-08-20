Erdoğan’ın Ukrayna dönüşü yaptığı açıklamalar Rum basınında

Erdoğan’ın Ukrayna dönüşü yaptığı açıklamalar Rum basınında
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna dönüşünde Türk medyasına yaptığı açıklamalar, bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Erdoğan’ın açıklamaları Haravgi’de “Türkiye’nin Suriye ve Mısır’la İlişkilerinin Normalleşmesi- Erdoğan Akdeniz’de Doğal Gaz Keşfetmeyi Umuyor- Ruslarla Birlikte Terörle Mücadele Ediyoruz”, Fileleftheros’ta “Allah’ın Rızasını Umuyor- Erdoğan Abdülhamit Han’dan Doğal Gaz ve Petrol Almayı Umuyor- Enerji Konularında Malezya’yla İşbirliği”, Politis’te “Erdoğan Oyun Kuruyor- Ukrayna Dönüşünde Hayata Geçirmek İstediği Çok Aşamalı Stratejiye Dair Bir İpucu Verdi- Erdoğan Sondaj Gemisinden Sonuç Çıkmasını Umuyor”, Alithia’da ise “Erdoğan Doğu Akdeniz’de Doğal Gaz Keşfedilmesini Umuyor- Doğal Gaz Çıkmaya Başladığı Zaman Durumlar Çok Daha Farklı Olacak” başlıklarıyla yer aldı.

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