Erdoğan’ın Ukrayna dönüşü yaptığı açıklamalar Rum basınında

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna dönüşünde Türk medyasına yaptığı açıklamalar, bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Erdoğan’ın açıklamaları Haravgi’de “Türkiye’nin Suriye ve Mısır’la İlişkilerinin Normalleşmesi- Erdoğan Akdeniz’de Doğal Gaz Keşfetmeyi Umuyor- Ruslarla Birlikte Terörle Mücadele Ediyoruz”, Fileleftheros’ta “Allah’ın Rızasını Umuyor- Erdoğan Abdülhamit Han’dan Doğal Gaz ve Petrol Almayı Umuyor- Enerji Konularında Malezya’yla İşbirliği”, Politis’te “Erdoğan Oyun Kuruyor- Ukrayna Dönüşünde Hayata Geçirmek İstediği Çok Aşamalı Stratejiye Dair Bir İpucu Verdi- Erdoğan Sondaj Gemisinden Sonuç Çıkmasını Umuyor”, Alithia’da ise “Erdoğan Doğu Akdeniz’de Doğal Gaz Keşfedilmesini Umuyor- Doğal Gaz Çıkmaya Başladığı Zaman Durumlar Çok Daha Farklı Olacak” başlıklarıyla yer aldı.