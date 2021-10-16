Fransız rahip göçmenlere kötü muameleye karşı açlık grevine girdi

Fransa'nın Manş Denizi'ne kıyı şehri Calais'de bir rahip ve iki aktivist kış yaklaşırken bölgedeki göçmen kampların dağıtılmaması için açlık grevine başladı.

Protestocular ayrıca göçmenlere karşı muameleler konusunda devletle diyalog kapısı açılmasını istiyor.

Göçmenlere karşı davranışlarda açık bir sertleşme olduğunu belirten Pas-de-Calais Katolik Yardım Vakfı rahibi Philippe Demeestere, bu nedenle Saint-Pierre kilisesinde açlık grevine başladıklarını vurguladı.72 yaşındaki Cizvit rahip her gün bölgedeki göçmenlere bir şekilde şiddet uygulandığına, kişisel eşyalarına el konduğuna ve küçük düşürüldüklerine şahit olduklarını belirtti.

İnsan Hakları Gözetleme Örgütü (HRW) geçtiğimiz günlerde yayınladığı raporunda İngiltereye geçme umuduyla bin 500 civarında göçmenin kamp kurduğu Calais'de yetkililerin sistematik olarak sığınmacıları taciz ettiği bilgisi yer almıştı.

Açlık grevine katılan Anais isimli aktivist "devletin radikalleşmesine" karşı "radikal ama şiddet içermeyen" bir eylemde bulunmak istediklerini belirtti. Ludovic isimli diğer aktivist ise amaçlarının baskının arttığı bir ortamda tekrar diyalog kapısını açmak olduğun vurguladı.