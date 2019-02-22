Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan diaspora liderleri Kudüs’te bir araya geliyor

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in diaspora konularından sorumlu yetkilileri, 26 Şubat tarihinde Kudüs’te yuvarlak masa tartışmasına katılacaklar ve 24-26 Şubat tarihleri arasındaki yapılacak diasporada yaşayan Yahudiler yıllık kurulunda da hazır bulunacaklar.



Güney Kıbrıs heyetine başkanlık eden İnsani Konular ve Yurt Dışında Yaşayan Kıbrıslılar İçin Cumhurbaşkanlığı Komiseri Fotis Fotiou, Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunarak söz konusu yuvarlak masa tartışmasının düzenlenmesinin Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail diaspora konuları üzerindeki üçlü işbirliği çerçevesinde kararlaştırıldığını söyledi.



Britanya’daki Kıbrıslılar Ulusal Federasyonu Başkanı Christos Karaolis, ABD’deki Kıbrıs Örgütleri Federasyonu Başkanı Kyriakos Papastylianou ve Helen- Amerikan Konseyi (Hellenic Association Leadership Council) İcra Müdürü Endy Zemenides Komiser Fotiou’ya İsrail ziyaretinde eşlik edecekler.