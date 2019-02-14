Güney Kıbrıs sarı alarm verdi

Güney Kıbrıs sarı alarm verdi

Kıbrıs, bugünün ilk dakikalarından itibaren yeniden sağanak yağışın etkisine girdi.

Olumsuz hava koşulları Güney Kıbrıs’ta da etkili oldu. Larnaka ve Derinya bölgelerinde yoğun dolu yağışı tarım alanlarında zarara neden oldu.

Larnaka kent merkezinde bazı ev ve işyerlerini su bastı, bazı yollar sular altında kaldı. Dolu yağışı nedeniyle Lefkoşa Larnaka otobanında da 8 trafik kazası meydana geldi. Yolda trafik akışı bir süre durdu.

Rum Meteoroloji Dairesi, 24 saat devam etmesi beklenen hava koşulları nedeniyle sarı alarm verdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Meclis Sayıştay Komitesi toplandı
Meclis Sayıştay Komitesi toplandı
  1. Kıbrıs
﻿