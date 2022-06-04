Güney Kıbrıs veri transfer merkezi olma yolunda

Yunanistan ile Suudi Arabistan arasında geçen salı günü, veri transferinin sağlanması için optik kablo döşenmesini öngören bir anlaşma imzalandığı, projenin hayata geçirilmesiyle Güney Kıbrıs’ın veri transfer merkezi haline geleceği ifade edildi.

Politis gazetesi: “Kıbrıs Veri Aktarımında Bölgesel Oyuncu” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Yunanistan ile Suudi Arabistan arasında geçen salı günü, veri transferinin sağlanması için optik kablo döşenmesini öngören bir anlaşma imzalandığı, “East to Med data Corridor (EMC)” ismini taşıyan projenin hayata geçirilmesiyle Güney Kıbrıs’ın veri transfer merkezi haline geleceğini yazdı.

Gazete, maliyeti 850 milyon dolar olan ve temmuz ayında asıl anlaşması imzalanacak projenin 2025 yılının sonunda tamamlanmasının beklendiğini belirtirken, projenin tamamlanmasıyla birlikte Asya ile Avrupa arasında veri akışının sağlanması konusunda alternatif bir çözüm sunulacağını vurguladı.

Projenin Yunan ortağı olan TTSA şirketi başkanı Alekansdros Sinka ise gazeteye yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın bu projeyle, bu uluslararası ortaklığın asıl oyuncusu haline geleceğini iddia etti.

Habere göre projenin bir diğer ortağı ise Suudi Arabistan’ın en büyük telekomünikasyon şirketi olan STC olurken, Rum Telekomünikasyon Dairesi (CYTA) de projede yer alıyor.