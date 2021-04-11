Güney Kıbrıs’ta 12 binden fazla Suriyeli

Güney Kıbrıs’ta 2011 yılından beri 12 binden fazla Suriyeli koruma talebinde bulundu.

Kıbrıs’taki BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, koruma talep eden 12 binden fazla Suriyeliden 8 bin 500’ünün uluslararası koruma, geriye kalanların ise göçmen statüsü aldı.



Rum haber kaynaklarında, 2020 yılında Güney Kıbrıs’a 7 bin 36 siyasi sığınma başvurusunun yapıldığı belirtilirken, 2019 yılında ise bu rakamın 12 bin 724 olduğu anımsatıldı.Ocak-Aralık 2020 döneminde Güney Kıbrıs’ta vatandaşlık alan sığınmacıların ülkelerin başında gelen ilk on ülkenin Suriye, Hindistan, Kamerun, Bangladeş, Pakistan, Kongo Halk Cumhuriyeti, Nijerya, Nepal, Gürcistan ve Mısır olduğu ifade edildi.