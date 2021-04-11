Güney Kıbrıs’ta 12 binden fazla Suriyeli

Güney Kıbrıs’ta 12 binden fazla Suriyeli
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Güney Kıbrıs’ta 2011 yılından beri 12 binden fazla Suriyeli koruma talebinde bulundu. 
Kıbrıs’taki BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, koruma talep eden 12 binden fazla Suriyeliden 8 bin 500’ünün uluslararası koruma, geriye kalanların ise göçmen statüsü aldı.

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Rum haber kaynaklarında, 2020 yılında Güney Kıbrıs’a 7 bin 36 siyasi sığınma başvurusunun yapıldığı belirtilirken, 2019 yılında ise bu rakamın 12 bin 724 olduğu anımsatıldı.
Ocak-Aralık 2020 döneminde Güney Kıbrıs’ta vatandaşlık alan sığınmacıların ülkelerin başında gelen ilk on ülkenin Suriye, Hindistan, Kamerun, Bangladeş, Pakistan, Kongo Halk Cumhuriyeti, Nijerya, Nepal, Gürcistan ve Mısır olduğu ifade edildi. 

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