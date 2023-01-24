Güney Lefkoşa’daki Merkez Karakolu’na saldırı Yunan Polisi tarafından önlendi

Güney Lefkoşa’daki Merkez Karakolu’na saldırı Yunan Polisi tarafından önlendi
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Yunanistan’da faaliyet gösteren bir suç örgütünün, Güney Lefkoşa’daki Merkez Karakolu’na (Likavitos) saldırı yapmayı planladığı ve saldırının, Yunan Polisi tarafından önlendiği bildirildi.

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Fileleftheros gazetesi, “Çete, Saldırı Planlıyordu” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, Interpol’ün Atina’daki şubesinin Güney Kıbrıs Polisi’ne, suç örgütünün saldırı hedefleri arasında Merkez Karakolu’nun da bulunduğuna dair bilgi verdiğini yazdı.

Gazete, söz konusu suç örgütünün polis karakoluna neden saldırı düzenleme niyetinde olduğunun bilinmediğini kaydederken, Yunan Polisi’nin suç örgütü aleyhinde operasyon düzenlediğini ve 6’sı yabancı uyruklu (Sırp ve Arnavut), 5’i Yunan olmak üzere 11 kişiyi gözaltına aldığını belirtti.

Haberde, gözaltına alınan suç örgütü üyelerinden ikisinin, Batı Atike’de öğretmenlik yaptığı ifade edildi.

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