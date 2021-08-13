Güney’de banka kartı kullanımında rekor artış

Çağrı İşlemci Kartı (JCC)’nin verilerine göre Güney Kıbrıs’ta ve yurt dışında banka kartı kullanımı Nisan ve Haziran 2021 arasında yıllık olarak önemli artış kaydetti. JCC, Güney Kıbrıs’ta Türkiye kartlarının kullanımının yılın ikinci çeyreğinde 1 milyon 180 bin euroya, KKTC’nin yerel kartlarının kullanımının ise yaklaşık 1 milyon 210 bin euroya ulaştığını duyurdu.

2021’in ikinci çeyreğinde banka kartı kullanımı Güney’de yurt içinde yıllık %16 artışla 1 milyar 500 milyon euroya yükseldi. Banka kartı kullanımı yurt dışında ise %46’lık artışla 472 milyon euro oldu.

Yabancı banka kartı kullanımı geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında bu yılın ikinci çeyreğinde dikkat çekici şekilde %155 artış kaydederek 184 milyon 800 bin euroya ulaştı.

Güney Kıbrıs’ta yabancı kart kullanımında da hem satışta hem de para çekmede %133’lük artışla 231 milyon 600 bin euro olarak açıklandı.

JCC, Güney Kıbrıs’ta Türkiye kartlarının kullanımının yılın ikinci çeyreğinde 1 milyon 180 bin euroya, KKTC’nin yerel kartlarının kullanımının ise yaklaşık 1 milyon 210 bin euroya ulaştığını duyurdu.

Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021, 10:00