Güneyde elektrik bağlantılarına ilişkin yeni planlar

Ege ve Doğu Akdeniz’de elektrik bağlantılarına ilişkin yeni planların görüşmeler masasında olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi “Doğu Akdeniz ve Ege’de Elektrik Bağlantılarına ilişkin Yeni Planlar” başlıklı haberinde Atina Haber Ajansı - Makedon Basın Ajansı’nın (ANA - MPA) bilgilerine atıfta bulunarak, Girit üzerinden , İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan bağlantısına odaklanılmasıyla, Doğu Akdeniz ve Ege’de elektrik bağlantısına ilişkin yeni planların, görüşmeler masasında olduğunu belirtti.

Gazete görüşülen fikirler arasında İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan projesine, Mısır ile deniz altı bağlantısının eklenmesi veya “Aegean Porject” ile ilişkilendirilmesinin de bulunduğuna dikkati çekti.

Gazete aynı haberinin içerisinde Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Yerasimos Thomas’ın ANA/MPA’ya yapmış olduğu “İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan projesine, ister Yunanistan isterse Doğu Akdeniz’in diğer ülkeleriyle, başka bağlantıların ilişkilendirilmesine yönelik önerileri görüşmeye açık oldukları” şeklindeki açıklamasına da yer verdi.

Gazete Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Yerasimos Thomas’ın diğer açıklamalarına da yer verdi.

“ENERJİYLE TAKTİK OYUNU”

Öte yandan Fileleftheros gazetesi “Enerjiyle Taktik Oyunu-Yeni Yıldaki Planlamalar Doğu Akdeniz’deki Gelişmeleri Belirleyecek” ve “Sondajlar Büyük Bahis” şeklindeki başlıklarla manşetten ve iç sayfadan verdiği haberinde, Doğu Akdeniz bölgesindeki enerji zenginliğinin, ileriki aylardaki siyasi gelişmelerin merkez eksenini teşkil edeceğini yazdı.

Bölgedeki “esas oyuncuların”, enerji maddesiyle, siyasi satranç tahtasındaki hamleleri ve planlamaları belirleyeceklerini yazan gazete, Kahire’de ileriki günlerde, teknokratlar düzeyinde, Doğu Akdeniz Doğal Gaz Forumu’nun (EMGF) kuruluş tüzüğünün paraf edileceğini, buna; Yunanistan, Güney Kıbrıs, Mısır, İtalya, Ürdün, Filistin ve İsrail’in dahil olacağını belirtti.

Gazete haberinde Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde, 2020 yılında sondaj sayısının 8’e ulaşmasının planlandığını da anımsattı.

Habere göre ilk sondaj, zaman açısından biraz gecikmeli olarak ENI-Total tarafından gerçekleştirilecek.