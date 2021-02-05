Güneyde epidemiyoloji uzmanları endişeli

Güney Kıbrıs’taki epidemiyoloji uzmanlarının, öğrencilerin okullara, çalışanların ise işlerine geri dönmesi durumunda, mutasyona uğramasına bağlı olarak virüsün yayılması endişe taşıdığı belirtildi.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’taki epidemiyoloji uzmanlarının, tedbirlerin çoğunun 15 Şubat tarihinde kaldırılması gerektiği veya bir iki hafta daha uzatılması konusunda belirsizlik yaşadığını yazdı.

Habere göre, uzmanlar, öğrencilerin sıralara, çalışanların ise işlerine dönmesiyle birlikte vaka sayısında artış bekliyor.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, hastalığın olası artışın kontrol altına alınmasında en büyük silahın hızlı testler olacağını söyledi.

Yoannu, son 4 gün içerisinde 110 bin adet hızlı testin yapıldığını ve bu testlerle 279 pozitif vakanın belirlendiğini ifade etti.

Gazete, Rum Sağlık Bakanlığı’nın dünkü açıklamasına dayanarak, Güney Kıbrıs’ta dün 5 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, 116 yeni vakanın tespit edildiğini yazdı.



Gazete, hastanelerde 112 kişinin Covid-19 tedavisi gördüğünü, bunlardan 31’nin durumunun ise kritik olduğunu belirtti.ÖĞRENCİLERE RAPİD TEST TALEBİÖte yandan Alithia gazetesi, Rum eğitim sendikası OELMEK’in, Rum Eğitim Bakanlığı’na bir mektup göndererek, sadece eğitimcilere değil, öğrencilere de hızlı test yaptırılmasını talep ettiğini yazdı.COVİD-19 NEDENİYLE ÖLENLER GÖMÜLEMİYORHaravgi gazetesi ise, AKEL Milletvekili Yorgos Yeorgiu’nun, Covid-19 nedeniyle ölen kişilerin gömülmesinde de zorlukların yaşandığına dikkat çektiğini yazdı.Habere göre, Yeorgiu, ölenler için mahkemeden alınan otopsi kararına karşın adli tabiplerin otopsi yapmayı ret etmesi neticesinde, hayatını kaybeden kişilerin 3 haftaya kadar uzayabilen bir süre defin için bekletildiğini söyledi.