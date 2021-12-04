Güneyde kayıtlı işsiz sayısında artış

Güney Kıbrıs’ta, destek planlarının sona ermesiyle kayıtlı işsiz sayısının bir ayda 3 bin artış gösterdiği bildirildi.
Habere göre İş Bulma Dairesi’ne kayıtlı 13 bin 977 kişiden 813’ü 24 yaş altı, 1759’u 25-29 yaş, 3 bin 894’ü 30-39, 3 bin 19’u 40-49, 2 bin 992’si 50-59, bin 428’i 60-64 yaş aralığında, 72’si ise 65 yaş ve üzeri gruba mensup.
Gazete, 6 bin 281’i erkek, 7 bin 696’sı kadın olan işsizlerin 4 bin 354’ünün yüksek eğitim, 5 bin 282’sinin orta genel eğitim ve 1206’sının teknik eğitim mezunu olduğunu kaydetti.