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Güneyde OHAL kararı...

Güneyde OHAL kararı...
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, korona virüs ile mücadele kapsamında ülke çağında OHAL ilan etti.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2020, 17:55
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