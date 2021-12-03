Güneyde önlemler artırıldı

Güney Kıbrıs’ta Bakanlar Kurulu dün yaptığı toplantıda, koronavirüs salgınıyla mücadele ve “Omicron” varyantının adaya gelişini geciktirmek amacıyla yeni önlemler açıkladı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında, koronavirüs salgınıyla ilgili yeni önlemler uygulanması kararını aldığını belirterek, 6 Aralık Pazartesi yürürlüğe girecek yeni önlemleri şu şekilde sıraladı:

Gazete, aşılı kişilere verilen SafePass’ın ikici doz aşıdan 7 veya 9 ay sonra kaldırılması ve zorunlu aşı uygulaması hakkında AB’nin görüş ve kararlarının bekleneceğini de aktardı.

Alithia gazetesi ise haberinde, hükümetin yeni önlemlerinin genel çerçevede olumlu karşılanmasına rağmen, turizm faktörlerinin, her yolcudan zorunlu PCR alınacak olmasını “mantıksız bir önlem” olarak gördüklerini yazdı.

Gazete, bu uygulamanın turizmi etkileyeceği konusunda endişelerin dile getirildiğini belirtti.