Güneyde rekor entübe sayısı

Güney Kıbrıs’taki hastanelerde tedavi gören Covid-19 hastalarında dün, entübe olan hasta sayısında rekor kırıldığı bildirildi.
Alithia gazetesi, dün açıklanan 769 yeni vaka ve 2 ölümle birlikte, hastanelerde tedavi görüp durumu kritik olan 83 hastanın bulunduğunu ve bunlardan 40’ının, entübe halde olduğunu yazdı.
BAKANLAR KURULU 12-15 YAŞ GRUBUNUN AŞILANIP AŞILANMAYACAĞIYLA İLGİLİ KARAR ÜRETECEK
Öte yandan Politis gazetesi ise, Rum Bakanlar Kurulu’nun Cuma günü toplanarak, 12-15 yaş gurubunun aşılanıp aşılanmayacağına dair karar üreteceğini yazdı.
Haberde, bu yaş grubunun aşılanmasıyla ilgili halen farklı görüşlerin bulunduğu ve ilk etapta 15-16 yaş gurubunun aşılanabileceği görüşünün ağır bastığı kaydedildi.