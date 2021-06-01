Güneyde seçilen en genç milletvekili 26 yaşında

Güney Kıbrıs’ta, geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen milletvekilliği seçiminin ardından yaşanan gelişmeler Rum basınında geniş yer aldı.

Alithia ve diğer gazeteler, seçimin ertesinde, Rum siyasi parti başkanlarının yaptıkları açıklamalara, meclis başkanlığı seçimi için yapılacak hazırlıklara, seçilen ve seçilmeyen milletvekilleriyle ilgili gelişmelere geniş bir şekilde yer verdi.

PARTİ BAŞKANLARININ YORUMLARI

Alithia gazetesi, Rum siyasi parti başkanlarının dün de seçim sonuçlarını değerlendirme fırsatı bulduğunu yazdı.

Habere göre, DİSİ Başkanı Averof Neofitu yeni milletvekillerinin ilan edilmesi etkinliğinde yaptığı açıklamada seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Neofitu açıklamasında milletvekilliği seçimlerinin yapıldığı zehirli ortamdan söz ederek, sanki meclisin yapısı değil hükümetin değerlendirildiğini belirtirken, partisinin 14 parti ve 650 aday karşısında tek olduğunu ancak önemli bir seçim sonucu elde ettiğini ve ülkedeki öncü siyasi dinamik olarak kalmaya devam ettiğini söyledi.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, meclis başkanlığına ilişkin kararın da alınacağı seçim sonuçlarının partinin ilgili organlarında ele alınması ve görüşülmesi süreçlerine yön verildiğini ifade etti.

Seçim sonuçlarının kendisini üzdüğünü söyleyen Kiprianu, AKEL’i yeniden, ülkedeki siyasi sahnede hak ettiği yere getirecek süreçlere yön verileceğini ifade etti.

Kiprianu, çarşamba günü Polit Büro, cumartesi günü ise kongre için tarihin belirleneceği Merkez Komite toplantısının gerçekleştirileceğini söyledi.

AKEL liderliğinin değişmesi gerekip gerekmediği şeklindeki bir soru üzerine Kiprianu, bu konunun kongrede ele alınacağını belirtti.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, DİKO’nun yeni parlamento grubunun bugünden itibaren, partinin önerilerini ileriye götürmek için sıkı bir şekilde çalışacağını söyledi.



ELAM Başkanı Hristos Hristu, toplumun ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu, yeni vekillerin çözümler bulmaya çağrıldığını anımsattı.EDEK Başkanı Marinos Sizopulos açıklamasında düşünce birliği, itidal ve saygınlıkla, nüfusun savunmasız gruplarını desteklemeye ayrıca skandalların ortaya çıkarılması için mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Harlambos Theopemptu, partiye oy verenlerin güvenini onurlandıracaklarını söyledi.KARMA OY BİRİNCİSİ AKEL’DENAlithia gazetesi Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen seçimlerinde en fazla karma oy alan kişinin, AKEL Lefkoşa Milletvekili İrini Haralambidu olduğunu yazdı.Habere göre Haralambidu 14 bin 8 karma oy alırken en az karma oyu ise Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği Limasol Milletvekili Stavros Papudiris aldı.Gazete Haralambidu’nun 2016 yılında katıldığı seçimlerde de 16 bin 847 karma oy aldığını ve karma oy sıralamasında yine birinci olduğunu anımsattı.EN GENÇ MİLLETVEKİLİ 26 YAŞINDAAlithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Meclisi’ne seçilen en genç milletvekilinin 26 yaşındaki ELAM Larnaka Milletvekili Sotiris Yoannu’nun oluğunu yazdılar.Gazete 1960 yılından bu yana seçilen en genç milletvekillerinin 27 yaşında seçilen Nikos Koşis ile Petros Stilyanu’nun olduğunu da anımsattı.Gazete, 1995 yılında Larnaka’da doğan Yoannu’nun öğrencilik yıllarından itibaren ulusal ve toplumsal konulara büyük ilgi gösterdiğini, 2010 yılında ELAM’a girdiğini, burada Gençlik Cephesi başkanlığı yaptığını, şu anda ise partinin basın sözcülüğü vekilliğini yürüttüğünü yazdı.