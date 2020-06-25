Güneydeki test fiyatları

Rum Sayıştaylığı, Güney Kıbrıs’taki koronavirüs testlerine ilişkin ihale süreci konusunda rapor hazırladı.

Fileleftheros gazetesi “Korona Testleri İçin Yakıcı-Maliyet” başlıklı haberinde Rum Sayıştaylığın, dün Meclise gönderdiği koronavirüs testleri ve bağlantılı konularla ilgili rapora geniş bir şekilde yer verdi.

Gazete rapora dayanarak Güney Kıbrıs’ta Nisan ayındaki koronavirüs test fiyatlarının 110 Euro olduğunu, Haziran ayında ise bunun 50 Euro’ya düştüğüne dikkati çekti.

Rum Sayoıştaylığın raporunda koronavirüs testlerine ilişkin sürecin yanı sıra koruyucu maskelerin satın alınması, Lefkoşa Rum Genel Hastanesi için özel bölüm inşa edilmesi, yüksek test fiyatları gibi konulara da yer verdiğini yazan gazete, yine rapora dayanarak test yapmayan kişilere test sonuçlarıyla alakalı SMS mesajlarının gittiğini, bunun da devletin, hiçbir zaman yapılmayan testler için devletin borçlanıp borçlanmadığı ve testlerin güvenilir olup olmadığı konusunda soru işaretlerine neden olduğunu belirtti.

Gazete Sayıştayın, koronavirüs testleri için, denetlemenin yapıldığı güne kadar, toplam maliyeti 7 milyon 506 bin 933 Euro olan 96 bin 287 test ile birlikte, 16 ihaleden söz ettiğini yazdı.

Habere göre raporda ayrıca bir laboratuvarın, 4.81 milyon Euro denk gelen testlerin yüzde 69’unu da temin ettiğine dikkat çekildi.

GÜNEY KIBRIS’TA BİR KORONAVİRÜS VAKASI

Öte yandan Filelelftheros gazetesi bir başka haberinde Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak, yapılan bin 405 test sonucunda dün 1 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini yazdı.

Belirlenen koronavirüs vakasının, Güney Kıbrıs’a gelen yolculara ve ülkeye dönenen vatandaşlara yapılan 474 test neticesinde tespit edildiğini yazan gazete bahse konu vakanın, Güney Kıbrıs’ın A kategorisi içerisinde yer alan Bulgaristan’dan geldiğini belirtti.

Habere göre toplam koronavirüs vaka sayısı böylelikle 991’e ulaştı.