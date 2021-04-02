Güneyden Covid 19 ile ilgili gelişmeler

Güney Kıbrıs’ta koronavirüse karşı verilen mücadele çerçevesindeki çeşitli haberler Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Politis gazetesi, “Mart Ayındaki Koronavirüs Dişlerini Gösterdi” başlığıyla verdiğini haberinde Mart ayındaki test, vaka ve yaşanan ölüm rakamlarına yer verdi.

Habere göre 1-31 Mart tarihleri arasında toplam 1 milyon 321 bin 883 test yapılırken toplam 10 bin 691 yeni vaka belirlendi, 25 kişi de hayatını kaybetti.

Gazete Mart ayında yapılan toplam 1 milyon 321 bin 883 testten, 1 milyon 233 bin 315’ini rapid testlerin oluşturduğunu yazdı.

Mart ayında belirlenen toplam vakalardan, 2 bin 324’ünün Limasol bölgesinden olduğunu yazan gazete bunun da günlük bazda ortalama 75 vakaya denk geldiğini belirtti.

TEMASLILAR KONUSUNDA SIKINTI

Gazete aynı haberinin içerisinde günlük olarak belirlenen çok sayıda vakanın Güney Kıbrıs’taki Temas Takip Ekibine zorluk çıkardığını yazdı.



Gazete pandeminin başlamasının üzerinden bir yıl geçmesine karşı vaka veya temaslının karantinaya ilişkin protokolü görmezden geldiğini, pozitif vakaların 14 günlük mecburi karantinadan veya ev karantinasından kaçındığını, 14 günlük sürenin dolmasını beklemediğini belirtti.Alithia gazetesi Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün bu yönde bir açıklama yaptığını ve 14 günlük süre kuralına uyulması çağrısında bulunduğunu yazdı.YENİ TEDBİRLER UYGULAMADAAlithia gazetesi bir başka haberinde Güney Kıbrıs’ta, koronavirüs tedbirlerinin yeni aşamasının dün itibarıyla yürürlüğe girdiğini yazdı.Gazete bu çerçevede ortaokulların ve Limasol bölgesindeki ilkokulların, öğrencilerin test sonuçlarını göstermeleri kaydıyla, bugün açılacağını anımsattı.EĞİTİM BAKANLIĞINDAN ÇAĞRIFileleftheros gazetesi, Rum Eğitim Bakanlığı’nın, tüm okul müdürlüklerine talimat göndererek öğretmenlerin ve öğrencilerin, enfekte bireylerin temas etmiş oldukları insanları olabildiğince süratle tespit etmeyi amaçlayan “CovTracer-ExposureNotification”(CovTracer-EN) mobil uygulamasını telefonlarına yüklemesini sağlamaya çağırdığını yazdı.Gazete bahse konu mobil uygulamasının Rum Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarlığı tarafından Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle geliştirildiğini de belirtti.