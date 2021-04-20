Güneyden Covid 19 ile ilgili gelişmeler

Güney Kıbrıs’ta kornavirüse bağlı yaşananlar Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta koronavirüs konusunda devlet hastaneleriyle özel hastaneler arasındaki işbirliği çerçevesinde, geçen hafta sonu 35 hastanın, devlet hastanelerinden özel hastanelere taşındığını yazdı.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Haralambus, ülkedeki sağlık sisteminin sınırda olduğunu ancak dayanmaya devam ettiğini belirtti.

Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü (OKİPİ) ise önümüzdeki günlerde koronavirüs vakalarının daha da artış göstereceği ve buna bağlı olarak hasta girişlerinin çoğalacağı yönündeki öngörüye sahip olduğu kaydedildi.

Gazete, Rum Sağlık Bakanı, OKİPİ ve Özel Hastaneler Birliği arasında bir süre önce gerçekleştirilen toplantıda hastaların hangi şartlarda ve ne şekilde taşınacağına dair yöntemlerin ele alındığını yazdı.

Habere göre, OKİPİ Basın Sözcüsü Haralambos Harilaou yaptığı açıklamada “durumun çok zor ve çok kritik olduğunu söyleyerek, toplumdaki vaka artış hızına bağlı olarak işlerin daha da kötüye gideceğinin anlaşıldığını” ifade etti.

Harilaou, geçen cumartesi günü hasta yoğunluğu nedeniyle Larnaka Genel Hastanesi’nde ikinci bir kliniğin devreye girdiğini, gerekmesi halinde Baf Hastanesi’nde de ikinci bir kliniğin açılacağını belirtti.

Öte yandan Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’taki devlet hastanelerinin kapasite olarak sınırda bulunduğunu, özellikle son 24 saat içerisinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle büyük bir baskı altında olduğunu yazdı.

Tüm ümitlerin, insanların tedbirlere uymasına ve aşı programına kaldığını yazan gazete Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün 822 yeni vaka açıkladığını da anımsattı.

Habere göre, Güney Kıbrıs genelinde şu anda devlet hastanelerinde, 68’i yoğun bakımda, toplam 283 koronavirüs vakasının tedavi görüyor.



VAKA SAYISIGazete, bir başka haberinde, Güney Kıbrıs’ta 59 bin 766 test neticesinde 822 yeni vakanın belirlendiğini, 3 kişinin de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini yazdı.Gazete, hayatını kaybeden 58 ve 82 yaşındaki erkek ve 64 yaşındaki kadın hastanın aşı geçmişinin bulunmadığını belirtti.AŞI OLANLARIN SAYISIAlithia gazetesi haberinde ayrıca Güney Kıbrıs’ta bugüne kadar 210 bin 576 aşının yapıldığını yazdı.Habere göre, bu aşılardan 152 bin 603’ü ilk doz, 57 bin 973’ü ise ikinci dozla ilgilidir.HRİSTODULİDİS DE AŞI OLDUAlithia gazetesi Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün, Rum Devlet Fuar Alanı’nda AstraZeneca aşısı olduğunu yazdı.Habere göre, Hristodulidis, aşı olan vatandaş sayısının istikrarlı bir şekilde artmasının, pandeminin göğüslenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.Hristodulidis ayrıca epidemiyolojik verilerin çok kritik bir dönemde bulunduklarını ortaya koyduğunu belirtti ve vatandaşların, sorumluluk bilinci içerisinde tedbirlere uyması yönünde çağrıda bulundu.