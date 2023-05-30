Hristodulidis, ABD ile ilişkilere değindi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, ABD’nin Kıbrıs’taki Büyükelçisi Julie Fisher’in geçtiğimiz Pazar günü Rum basınında yer alan demecinden memnuniyet duyduğu belirtildi.

Alithia ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Fisher’in tüm konularda söylediklerinin Rum hükümetinin yaklaşımıyla uyduğunu ifade eden Hristodulidis, sözlerinin devamında, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir düzeyde olduğundan söz ederek Fisher’in söylediklerinden ötürü memnuniyet belirtti.

Fisher’in tüm konularla ilgili ifadelerinin önemli olduğunu ve kendi yaklaşımlarıyla uyduğunu düşündüğünü dile getiren Hristodulidis, yaptırımlar ve Rum Yönetimi’nin tepkisinin yanısıra ikili ilişkilerinin geleceği, savunma, güvenlik, siyaset ve istişareler konusunda bu tarz ilişkilere sahip olmayı planladıklarını belirtti. Hristodulidis, Rum toplumunun da ABD ile planlanan bu yeni ilişki düzeyini anlaması gerektiğine işaret etti.

Hristodulidis, bu ilişkilerle ilgili iki örneğe değinen ve ABD Büyükelçisiyle yaptığı ilk temasın ardından, ABD’ye seyahat etmeyi tercih eden Kıbrıslı Rumların ülkeye giriş vizesine ihtiyaç duymamasıyla ilgili yol haritasını hali hazırda aldıklarını kaydetti. Hristodulidis, bu konuyla ilgili bir koordinatör atandığını ve bu kişinin bakanlıklar yanı sıra Amerikan makamlarıyla çalıştığını ifade etti.

Rum hükümetinin ABD hükümetiyle koordine olduğu diğer bir konunun ise Amerikan yatırımlarının Güney Kıbrıs’a çekilmesi olduğunu dile getiren Hristodulidis, yakın zamanda ABD’den bazı ticari misyonlara sahip olabilmek için koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Ülkeye giriş vizeleri konusunda, ABD’yle yapılan görüşmelerin sonuçlandırılması için bir zaman takvimi olup olmadığının kendisine sorulması üzerine ise Hristodulidis, ortaya somut bir zaman takvimi konduğunu ancak kamuoyunda buna atıfta bulunmak istemediğini sözlerine ekledi.