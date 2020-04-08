II. Hrisostomos : "Mağaralarda bile ibadet edilebilir"

Rum yönetiminin Hristiyanların kutsal günü olan paskalya bayramının ertelenmesi önerisi üzerine, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos paskalyanın ertelenemeyeceğini kaydettiği bir açıklama yaptı.

Fileleftheros’un “Mağaralarda Bile İbadet… Başpiskopos Mesajında Ayinlere İzin Verilmesine Olanak Tanıyacak Etkileyici Sonuçlar Diliyor” başlıklı haberinde, II. Hrisostomos’un dün yayımladığı mesajında, Hz İsa’nın dirildiğine inanılan paskalya tarihinin değişmeyeceğini belirterek, inananların “ister evinde tecritte, ister mağaralarda, çöllerde ve dağlarda ibadetlerini yapabileceklerini” kaydetti.

Paskalya tarihinin 19 Nisan olduğunu kaydeden gazete II. Hrisostomos’un, o zamana kadar pandemik Covid-19 konusunda, Rum yönetiminin, “İsa’nın dirilişi” için kiliselerde cemaatle birlikte ayin yapmalarına izin verebileceği kadar etkileyici sonuçlar doğması” dileğinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre “Tamasu ve Orini Metropoliti” İseas’ın ise bir TV kanalında yaptığı açıklamada paskalya tarihinin değiştiremeyeceğini, ancak Hz. İsa’nın 40 gün toprak altında kalmasına ithafen “diriliş (dini) kutlamalarının 40 gün sonraya ertelenebileceğini söyledi. İseas paskalya kutlamalarının, 27 Mayıs’a ertelenmesini önerdi.

Öte yandan Alithia, Rum Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısında, paskalya kutlamalarının Mayıs’ta yapılmasına ve kiliselere tavsiyelerde bulunmaya karar vermesinin beklendiğini yazdı