Kıbrıslı Rumlar Cenevre Konferansı konusunda karamsar

Kıbrıs sorunuyla ilgili 27-29 Nisan’da Cenevre’de yapılacak 5+1 gayriresmî konferans konusunda, Güney Kıbrıs’taki Simerini gazetesi hesabına yapılan bir ankete göre “Kıbrıslı Rumların beş taraflı gayriresmî konferansı oldukça düşük beklentiler ve büyük endişelerle karşıladığı” ifade edildi.

Gazetenin web sayfasından derlenen habere göre, ankete katılan “Kıbrıslı Rumların ezici bir çoğunluğunun, Kıbrıs sorununun çözüm şekli olarak, Türk tarafının iki devlete ilişkin tezini reddettiği ve kabul etmediği” belirtildi.

“IMR/Lefkoşa Üniversitesi” tarafından gazete hesabına gerçekleştirilen ankete göre, 10 Kıbrıslı Rum’dan 4’ü (yüzde 41), beş taraflı konferanstan Kıbrıs Rum kesimi için herhangi olumlu bir şey çıkmayacağını düşünürken; ankete katılanların yüzde 86’sının ise gayriresmî konferansın olası sonucu konusunda karamsar göründüğü ifade edildi.

Kıbrıs Rum tarafını bekleyen tehlikelerle ilgili olarak, ankete katılanların yüzde 35’ini “Rum tarafının daha fazla tavizde bulunması senaryosunun endişelendirdiği”, öte yandan beş taraflı gayriresmî konferansın başarısızlığa uğraması durumunda, bir sonraki günle ilgili endişenin büyük olduğu da kaydedildi.