Kıbrıslı Türk hırsızlık şüphesiyle tutuklandı

Rum polisinin, Güney Lefkoşa’nın merkezinde, araçlardan yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili şikayetler üzerine, 50 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk’ü şüpheli olarak tutukladığı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, vatandaşların, yarım saatte bir merkezi polis karakoluna gelerek araçlarından çalınanlara ilgili şikayetlerde bulunması üzerine polisin harekete geçtiğini yazdı. Polise toplamda 14 şikayet yapıldığı kaydedildi.
Tutuklanan kişinin, sürekli KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçen 50 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk olduğunu belirten gazete, bahse konu Kıbrıslı Türk’ün tutuklanarak dün mahkeme önüne çıkarıldığını yazdı.
Habere göre mahkeme, şüphelinin davada hazır bulunmasını garanti altına almak için kefalet ödemesine hükmetti.