Kıbrıslı Türk partilerle temaslarda bulunacak

Kıbrıslı Türk partilerle temaslarda bulunacak
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Güney Kıbrıs’taki DİSİ partisinin başkanı Averof Neofitu’nun, Kıbrıs sorunu ekseninde hareket etmeyi sürdürdüğü ve özellikle Kıbrıs sorununda rol oynayan ülkelerden yabancı diplomatlarla gerçekleştirdiği bir dizi temasın ardından, Kıbrıs Türk toplumuna da yöneldiği ifade edildi.

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Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre Neofitu, “Alfa’ya” yaptığı açıklamada “diğer Çarşamba Kıbrıs Türk siyasi partileriyle temaslarını başlatacağını” açıkladı.

Neofitu açıklamasında, amacının tüm Kıbrıs Türk siyasi partileriyle ve KKTC’deki siyasi şahsiyetlerle temaslarda bulunmak olduğunu söyledi.

Habere göre Neofitu “memleketin yeniden birleşmesine ilişkin umudu canlı tutmak için elinden gelen her şeyi yapmak istediğini, çünkü bunun son çaba olabileceğinin farkında olduğunu” sözlerine ekledi.

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