Larnaka Limanına iki yıl aradan sonra ilk yolcu gemisi geldi

Larnaka limanına iki yıl aradan sonra dün ilk yolcu (cruse) gemisinin geldiği haber verildi.

İçerisinde bin yolcu bulunan “Crown Iris” gemisinin dün Hayfa’dan Larnaka limanına gittiğini yazan Fileleftheros gazetesi, geminin Mayıs-Kasım arası dönemde Larnaka limanına toplamda 15 planlı seferi bulunduğunu ve çoğu kez yolcuların şehri ziyaret edebilmesi için geminin geceyi limanda geçireceğini belirtti.

Gazete, Kasım ayına kadar İsrail’den yolcu gemileriyle Larnaka’ya yaklaşık 20 bin yolcunun gelmesinin beklendiğini de ekledi.