Ledra Palace’taki partiler toplantısı Rum basınında

Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerinin dün Ledra Palace’ta yaptıkları toplantı, Rum basınında da yer aldı.

Haravgi gazetesi, “Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk Partiler İki Toplumlu İki Kesimli Federasyon İçin Müzakerelerin Yeniden Başlamasını İstiyorlar” başlığı altında verdiği haberinde, Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği himayesinde Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin dün Ledra Palace’taki toplantılarına yer verdi.

Gazete, Kıbrıs Rum tarafından DİSİ ve DİKO ile KKTC’den UBP ve DP parti temsilcilerinin toplantıya katılmadıklarını belirtirken, toplantı sonrasında yapılan ortak basın açıklamasında, iki toplumlu iki kesimli federal çözüm temelinde müzakerelerin yeniden başlaması talebinin dile getirildiğini aktardı.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini “Karpaz İçin Ortak Çağrı – Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum Partiler Askeri Amaçlı Kullanılmasını İstemiyorlar” başlıkları altında okuyucusuna yansıttı.