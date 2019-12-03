LNG terminaliyle ilgili anlaşmanın önümüzdeki hafta imzalanması bekleniyor

Rum Hukuk Dairesinin yardımıyla, bir yandan DEFA (Rum Devlet Doğal Gaz Şirketi) ile ETİFA (Doğal Gaz Altyapıları Şirketi), diğer yandan da “China Petroleum Pipeline Engineering” ile Yunan “Metron” şirketlerinden oluşan konsorsiyum arasında imzalanacak olan anlaşmanın sonuçlanmasına ilişkin müzakerelerin uzun sürmesinin gerekmediği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “LNG Terminali İçin Anlaşma Kilitlendi- Çinli ve Yunanlılarla İmzaların Atılmasından Önce Son Rötuşlar” başlıklı haberinde, “elde ettiği bilgilere” dayanarak, son günlerde yoğun müzakereler yapıldığını ve Hukuk Dairesinin de geçtiğimiz günlerde Başkanlıkta yapılan toplantıda kararlaştırıldığı üzere, anlaşmanın nihai koşullarının, riskler, boşluklar veya farklı yorumlama olanağı bulunan konularda Rum Yönetiminin çıkarlarının korunmasını sağlamak için, konuya müdahil olduğunu yazdı.

Gazete, önümüzdeki günlerde çok karmaşık olan anlaşmanın son kez gözden geçirileceğini ve imzalanmasının ertelenmesine dair ciddi bir sebep yoksa, imzaların önümüzdeki hafta içerisinde Lefkoşa Rum Kesiminde atılacağını bildirdi.

Haberde, Çinli “China Petroleum Pipeline Engineering” ile Yunan “Metron” şirketlerinden oluşan konsorsiyumun, sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyıcısından FSRU’ya (Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi) dönüştürülecek olan gemi konusunda, Çinli Hudong-Zhonghua Shipbuilding ve Norveçli Wilhelmsen Ship Management ile işbirliği yapmasının öngörüldüğü de ifade edildi.

Çıkılan ihale sonucunda seçilen konsorsiyumun önerisine göre, yüzer ünite olarak “Galea” isimli sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyıcısının kullanılacağını yazan gazete, bunun 2021 ve 2046 yılları arasında “Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi” (FSRU) olarak faaliyet göstereceğini kaydetti.

Yüzer ünite tesislerinin toplam maliyetinin yaklaşık 260 milyon Euro civarında olacağı ve bunun 101 milyon Euro’sunun AB tarafından ortaklaşa finanse edileceğini anımsatan gazete, bunun alt yapıların maliyetini hissedilebilir oranda azaltan ve doğal gazdan elektrik üretimini daha kârlı hale getiren en önemli olgulardan biri olduğuna işaret etti.

Avrupa Birliğinin hali hazırda meblağın bir kısmını gönderdiği, fakat bunun tamamının nihai anlaşmanın imzalanmasının ardından Rum kesiminin hesabına aktarılacağı da kaydedildi.

Projenin Avrupa Yatırım Bankası ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından da finanse edilmesi için ön anlaşmalar bulunduğunu anımsatan gazete, Rum Elektrik İdaresi AİK’in ETİFA’ya iştirak edeceği sermaye miktarının (43 milyon Euro olarak hesaplanıyor) terminalin geliştirilmesi için kullanılacağını ekledi.