"Maraş, akıllı şehir olabilir"

Rum Bilim Adamları ve Teknisyenler Odası (ETEK) Başkanı Stelyos Ahniotis, Maraş’ın “akıllı şehir” olma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Alithia gazetesi, ETEK’in, Kıbrıslı Türk mühendislerle Temas Grubu’nun girişimiyle dün düzenlemiş olduğu “Maraş: Akıllı Kent” konulu panele yer verdi.

Habere göre, ETEK Başkanı Stelyos Ahniotis, Maraş’ın, çağdaş uygulamalar ve tecrübelerin benimsenmesi, yenilikçi teknolojik çözümlerin hayata geçirilmesi, uygulanması ve geliştirilmesi içerisinde “akıllı şehir” haline gelebilecek olanaklara sahip olduğunu söyledi.

ETEK’in politikaya girmediğini ve politika yapmadığını söyleyen Ahniotis, Maraş’ın teknik açıdan çok ayrı, muhtemelen yegane bir durumu teşkil ettiğini ifade etti.

Panelde konuşan sözde “Maraş Belediye Başkanı” SimosYoannu ise kapalı Maraş bölgesinin açılması ve geliştirilmesinin, ekonomik ilerleme açısından yeni bir ufku teşkil edebileceği ve Kıbrıs’ı bugünkü kötümserlikten çıkaracak momentumu yaratabileceğinden de söz etti.

Yoannu konuşmasında ayrıca Kıbrıs Türk tarafınca yasa dışı olarak ilan edilen kapalı Maraş bölgesinin açılması ihtimalinin önüne geçilmesi adına Kıbrıslı Rumlarla birlikte yürümeleri için Kıbrıslı Türklere de çağrıda bulundu.

Yoannu, Maraş’ın, Kıbrıs sorununun nihai ve yaşayabilir çözüm ümidini yeniden canlandırabileceğini de söyledi.